Une course à deux à Baie-Saint-Paul

Deux conseillers municipaux sortants croiseront le fer le 7 novembre prochain à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Luc Goudreau et Michaël Pilote tenteront tous les deux de devenir maires de la municipalité d’environ 7 000 habitants.

Le premier fait partie du conseil municipal depuis 2013, tandis que le deuxième a fait son entrée au sein du conseil en 2017.

Lors de la visite de Radio-Canada dans la municipalité, la question de la rareté des logements dans la région a été soulevée par plusieurs électeurs et commerçants.

Souffrant déjà d'une pénurie de main-d’oeuvre, la communauté peine à trouver du logement pour ceux qui désirent s’y installer de façon permanente. Les deux candidats estiment aussi qu’il s’agit d’un important enjeu auquel ils s’attaqueront.

C'est à nous en partenariat avec la ville de favoriser et de mettre le climat pour qu'on puisse le faire avec les entrepreneurs. On ne peut pas attirer de jeunes familles, si on n’a pas les infrastructures , affirme M. Goudreau.

Luc Goudreau est conseiller municipal depuis 2013. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Il va falloir travailler très fort à ce niveau-là pour faire en sorte qu’on ait des logements, parce que présentement c’est saturé , promet M. Pilote. La question de la propriété. Le prix des maisons a augmenté grandement et c’est difficile aussi pour les gens de procéder à l'achat d'une résidence. On devra aussi travailler à ce niveau-là via les programmes d'accès à la propriété , poursuit-il.

Les deux veulent aussi chercher une solution aux problèmes de circulation rencontrés dans la ville, notamment pendant la haute saison touristique.

Je voudrais être capable à l'intérieur de ma première année de mandat de déposer au conseil une solution qu'on pourrait soumettre à la population , promet Luc Goudreau.

Profils et priorités

Les candidats proviennent de milieux complètement différents. Ils estiment tout de même que leur expérience leur permettra de faire évoluer la Municipalité.

Jeune infirmier clinicien, Michaël Pilote possède également une maîtrise en administration publique. Il souhaite diversifier l’économie locale pour attirer davantage de travailleurs et améliorer la qualité de vie des aînés et des familles.

Michaël Pilote est infirmier clinicien de profession et possède une maîtrise en administration publique. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

De son côté, Luc Boudreau était directeur des ventes à la papetière Kruger. Il désire instaurer une gestion plus serrée des finances de la Ville tout en maintenant le développement d'infrastructures.

Le gagnant de cette course à la mairie aura de grandes pointures à chausser, puisqu’il succédera à Jean Fortin. L’homme tient les rênes de la Municipalité depuis la fin des années 90, et est impliqué en politique municipale depuis 1993.

Le maire sortant de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin Photo : Radio-Canada

C’est une grande page qui se tourne sur l’histoire de Baie-Saint-Paul , soutient Michaël Pilote, qui estime que la ville ne se serait pas autant développée dans les 20 dernières années sans la présence du maire Fortin.

Avec des informations de Guylaine Bussière