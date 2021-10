La Première Nation de Long Point s’inquiète des possibles impacts du projet minier Tansim

Sayona Québec a entamé des campagnes de forage pour ce projet visant à extraire du lithium qui serait situé sur le territoire de la communauté de Winneway.

La compagnie a envoyé une offre d'entente à la Première nation de Long Point en février. Cependant, le Conseil de bande souhaite d'abord qu'une consultation ait lieu avec la communauté avant d’en arriver à un accord, souligne le chef Steeve Mathias.

Ce n’est pas correct qu’ils fassent des annonces, et de dire comme quoi tout allait bien et puis qu’on était sur le bord de faire une entente. C’est vrai qu’ils ont envoyé une [offre] d’entente à la directrice des ressources naturelles au mois de février 2021, mais pour le Conseil, c’est sur la tablette. On n'a jamais pris la peine de s'asseoir même, et d'analyser cette proposition-là , rapporte M. Mathias.

Notre mode de vie n'est pas à vendre, indépendamment du montant d'argent qu'on peut nous offrir. C'est sûr que ce n'est pas ce genre de sacrifice là que la communauté est prête à faire. Une citation de :Steeve Mathias, chef de la Première Nation de Long Point, à Winneway

Le chef de la direction chez Sayona Québec, Guy Laliberté, soutient que la compagnie s’est engagée à demander au ministère de l’Environnement la tenue d’un BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement si le projet va de l’avant.

Pour nous, c'est un processus qui semblerait bien normal dans le contexte de ce projet-là. On a mentionné ça à la communauté et à la suite de ça, ils en sont à faire cette réflexion-là. On verra la suite, mais on est certain que la communication et la consultation c'est la clé pour dénouer cette impasse-là , affirme M. Laliberté.

Deux visions de l’environnement

Le chef Steeve Mathias indique que les membres de sa communauté craignent qu’un éventuel projet minier empiète sur leur territoire ancestral.

Où le projet Tansim est situé, c’est au coeur de notre territoire, indique-t-il. Il y a de la chasse, de la pêche. C’est un lac [le lac Simard] où les gens vont à la pêche tous les jours, sur une base régulière, autant l’été que l’hiver.

Localisation du projet Tansim de Sayona Québec. Photo : Site web de Sayona Québec

La communauté est très inquiète des impacts que ça peut avoir sur l’environnement, la faune, la qualité de l’eau et les poissons , ajoute Steeve Mathias.

De son côté, Guy Laliberté croit qu’il faut réfléchir à la contribution des métaux comme le lithium à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

On va contribuer largement à la lutte aux changements climatiques. Ça aussi, c’est une chose qu’il faut envisager. On va faire moins de véhicules à essence, plus de batteries électriques. Dans l’ensemble, c’est un geste pour l’environnement. Il faut voir les conséquences, certainement, ce n’est pas négligeable, mais les bénéfices aussi sont là , conclut-il.

Vendredi en fin de journée, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a mentionné qu’il n’était pas prêt à répondre à notre demande d’entrevue.