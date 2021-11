La gestion de la COVID-19 dans les CHSLD du Québec sous la loupe

Il s’agit du volet national de cette enquête amorcée il y a plus de six mois déjà. Plutôt que d’analyser la manière dont la crise a été gérée dans un établissement précis, Me Kamel cherchera cette fois à mieux comprendre ce qui s’est passé à l’échelle provinciale.

Des témoins viendront éclairer la coroner concernant la gestion par les autorités ministérielles de la pandémie dans les milieux d’hébergement , résume Jake Lamotta Granato, porte-parole du Bureau du coroner.

Experts, responsables gouvernementaux, représentants de travailleurs de la santé, regroupements d’établissements : les personnes appelées à répondre aux questions de Me Kamel proviendront de divers horizons.

Me Kamel pourra élargir la réflexion sur le sujet, notamment en entendant des témoins et des acteurs privilégiés de l’hébergement des personnes âgées et vulnérables au Québec Une citation de :Jake Lamotta Granato, porte-parole du Bureau du coroner

La coroner Géhane Kamel Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Arruda et Blais au calendrier

Réjean Hébert, ex-ministre de la Santé du Québec de 2012 à 2014, sera ainsi la première personne à se présenter devant la coroner, lundi matin. À plusieurs reprises, le spécialiste en gériatrie s’est montré très critique de la manière dont la pandémie a été gérée dans les CHSLD du Québec.

Viendront plus tard les témoignages du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, les 11 et 16 novembre respectivement.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Photo : Ivanoh Demers

Si les trois premières semaines d’audiences de ce volet national se tiennent au palais de justice de Québec, une ultime semaine est prévue au palais de justice de Shawinigan, du 30 novembre au 3 décembre.

Jusqu’ici, l’enquête de Me Kamel a donné lieu à des révélations troublantes, alors qu’elle examinait la gestion de la COVID-19 dans sept établissements de la province qui ont été durement touchés lors de la première vague.

Parmi les milieux qui ont fait l’objet d’audiences se trouvent notamment le CHSLD Herron à Laval, le CHSLD des Moulins à Terrebonne, le CHSLD Laflèche à Shawinigan, le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval et le Manoir Liverpool à Lévis.

Dans plusieurs témoignages, le manque de travailleurs, le mouvement de personnel et des faiblesses préexistantes dans la gestion des établissements ont été mentionnés comme des facteurs ayant pu causer des éclosions aussi meurtrières.

Au cours de la première vague, plus de 5000 personnes sont mortes de la COVID-19 dans les centres d’hébergement pour aînés du Québec, ce qui représentait alors 90% des décès liés à la pandémie dans la province.

Au terme de son enquête, Me Kamel produira un rapport avec des recommandations dont le but sera d’éviter d’autres décès et de protéger la vie humaine.