26 nouveaux cas de COVID-19 sont signalés vendredi en Nouvelle-Écosse

Le nombre d’hospitalisations reste stable. Il y a toujours 10 personnes hospitalisées dans des unités de traitement de la COVID en Nouvelle-Écosse, dont une qui se trouve aux soins intensifs.

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué légèrement depuis jeudi, passant de 171 à 169.

Statut vaccinal et hospitalisation

Le ministère provincial de la Santé a divulgué vendredi certains détails sur le statut vaccinal des Néo-Écossais qui ont contracté la COVID-19 depuis le printemps dernier.

On y apprend que dans les 87 cas de COVID-19 survenus entre le 21 et le 27 octobre, plus de 73 % des individus déclarés positifs n'étaient pas pleinement vaccinés.

Les deux résidents de la Nouvelle-Écosse qui sont morts de la COVID cette semaine n’avaient reçu aucune dose de vaccin.

Du 15 octobre au 27 octobre, 93,7 % des 5649 personnes qui ont contracté le virus n'étaient pas pleinement vaccinées et seulement 6,4 % l'étaient.

Parmi les 306 patients hospitalisés durant cette période, 12 étaient pleinement vaccinés et 294 ne l'étaient pas.

Seulement trois des 34 personnes mortes de la COVID-19 durant la même période étaient pleinement vaccinées. Parmi les 34 personnes décédées, 28 étaient âgées d'au moins 60 ans, cinq était dans la cinquantaine et une dans la trentaine.

Il faut noter que ce n'est que le 27 mai que la première dose de vaccin a été offerte aux gens de tous les groupes d'âge (à partir de 12 ans).

Une clinique de vaccination au volant près de l'hôpital général de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 10 mai 2021. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Selon les plus récentes données, un peu plus de 83 % des résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et au moins 78 % ont reçu les deux doses recommandées.

Le vaccin n’est toujours offert pour le moment qu’aux personnes de 12 ans et plus.

L’état d’urgence prolongé de nouveau

L’état d’urgence est en vigueur en Nouvelle-Écosse depuis bientôt 20 mois.

Promulgué pour la première fois le 22 mars 2020, il doit être renouvelé toutes les deux semaines. C’est ce que vient à nouveau de faire le gouvernement provincial.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur dimanche à midi et se termine le 14 novembre, si elle n’est pas renouvelée.