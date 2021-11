Près de 10 % des employés de la DSFM ne sont pas vaccinés

Pour répondre aux exigences sanitaires de la province entrées en vigueur le 18 octobre, les divisions scolaires du Manitoba doivent vérifier les tests rapides de dépistages des employés n'ayant pas une preuve vaccinale.

La Division scolaire de Winnipeg (WSD), la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine et la Division scolaire Rivière Seine requièrent qu’un des trois tests hebdomadaires qui doivent être effectués par les employés permanents soit surveillé par une infirmière ou un membre désigné du personnel.

Mais, la façon dont se déroulent et sont vérifiés les tests de dépistage obligatoires des employés varie d’une division scolaire à l’autre.

À la WSDDivision scolaire Winnipeg , selon la responsable des communications Radean Carter, les employés concernés sont envoyés dans l’un des deux lieux réservés à cet effet dans la capitale manitobaine pour subir, chaque semaine, le test sous la supervision d’une infirmière.

Du côté de la Division scolaire Rivière Seine, même son de cloche. L’un des bâtiments, qui n'accueille pas d'élèves, a été réorganisé pour que les tests se déroulent sous les yeux d’un membre de l’administration , explique Simon Laplante, le codirecteur général de la division scolaire.

La procédure est bien différente à la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , qui doit couvrir un territoire plus vaste à l'échelle de la province, affirme la directrice générale adjointe Louise Legal-Perrin.

Nous avons organisé une surveillance virtuelle. Nous avons une équipe centralisée avec qui les individus doivent réserver un temps de rencontre chaque semaine et passer leur test devant cette personne.

C’est en raison de la distance séparant les écoles de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine que les tests se font par visioconférence, dit Mme Legal-Perrin.

Elle explique que le test hebdomadaire est d’une durée de 20 minutes. Un membre de l’équipe des ressources humaines de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine surveille l’auto-administration du test de dépistage. Les employés ayant choisi cette option doivent prendre rendez-vous à l'extérieur de leurs heures de travail le matin, le midi ou le soir avant 18 h en jour de semaine.

Par contre, pour les employés occasionnels de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , la procédure diffère. Par exemple, pour les suppléants, les bénévoles ou les entraîneurs d’équipes sportives, il y a des trousses dans les écoles et ils s’autoadministrent le test de dépistage devant la direction de l’école , ajoute Mme Legal-Perrin.

Selon les données fournies à Radio-Canada par les trois divisions scolaires, un écart de quatre points de pourcentage sépare la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine des autres.

Or, certaines écoles de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine se situent dans la région sanitaire de Santé Sud, où les taux de vaccination sont les plus bas de la province.

Interrogée pour savoir quelle part des employés de la DSFM subissant des tests de dépistages provient des zones rurales, incluant le sud de la province, Mme Legal-Perrin a répondu que la division ne divulgue pas [ces données] car il serait trop facile d’identifier des écoles. Le but [de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine ] n’est certainement pas de cibler des individus ou des communautés .

Radio-Canada n’a pas réussi à connaître le nombre d’employés à la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine et à la WSDDivision scolaire Winnipeg qui ont refusé d’être pleinement immunisés ou de subir des tests de dépistage. Du côté de la Division scolaire Rivière Seine, il y a environ 1 % du personnel qui a refusé de répondre à l’exigence, selon M. Laplante.

On a neuf employés qui refusent de se faire tester présentement. Ils sont mis en absence sans [solde] pour le moment. On parle avec eux pour voir si on peut les convaincre de changer d'avis.

Une citation de :Simon Laplante, codirecteur général à la Division scolaire Rivière Seine