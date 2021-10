Le nouvel album de Marc Dupré, Où sera le monde, sort vendredi

La chanson-titre de l’album, qui est en nomination au prochain gala de l’ADISQ  (Nouvelle fenêtre) , avait été diffusée une première fois au printemps dernier.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Où sera le monde compte 12 pièces tantôt touchantes, tantôt dansantes , indique le communiqué de presse publié vendredi. Des titres [dans lesquels] il jette un regard franc et sensible sur la vie comme sur l’amour .

Celui qui traverse le temps envers et contre tout, celui qui s’efface doucement ou encore celui, infini, dont on submerge ses enfants. Une citation de :Marc Dupré

L’auteur-compositeur-interprète de 48 ans a écrit ces chansons au plus fort de la crise sanitaire. Il s’est toutefois efforcé de vivre un isolement [...] propice à l’introspection et aux moments volés , détaille le communiqué. Marc Dupré lance un appel à profiter de chaque instant de la vie, à s’étreindre le plus souvent possible, et à ne rien prendre pour acquis.

Concert repoussé

Marc Dupré avait prévu se produire au Centre Bell le 22 janvier 2022. Mais en raison de ses engagements pour la prochaine édition de Star Académie, le spectacle a dû être reporté au 25 février (les billets sont tous transférables ou remboursables).

Le public pourra cependant le voir performer dès le mois prochain, d'abord lors d’un concert de 60 minutes présenté en webdiffusion, qui sera donné dans le cadre du lancement virtuel d’Où sera le monde, le 4 novembre, via la plateforme Live dans ton salon  (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Deux semaines plus tard, Marc Dupré et ses musiciens livreront trois concerts au Cabaret du Casino de Montréal, les 17, 19 et 20 novembre.

Où sera le monde est disponible sur les principales plateformes musicales.