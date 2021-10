De nombreuses éclosions encore actives dans l’Est-du-Québec, à l’approche d’Halloween

De nombreuses éclosions de COVID-19 sont toujours en cours sur le territoire de l'Est-du-Québec. Celles-ci touchent notamment des écoles et des entreprises de la région.

Vendredi, le Bas-Saint-Laurent a enregistré 19 nouveaux cas de COVID-19, dont 12 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, aux prises avec de nombreuses éclosions. La région dénombre 125 cas actifs.

En Gaspésie, on a rapporté huit nouveaux cas de coronavirus, dont six se situent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé. On compte 54 cas actifs dans la région.

Sur la Côte-Nord, cinq nouveaux cas ont été comptabilités vendredi, tous dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan. Trente cas sont actifs sur le territoire nord-côtier.

La santé publique du Québec recense 511 nouveaux cas de COVID-19 et un seul décès, vendredi .

Éclosions en cours

Au Bas-Saint-Laurent, des éclosions ont été répertoriées à l'école l'Aquarelle de Rimouski, à l'école de Val-Brillant et à l'école de Lac-au-Saumon.

À Amqui, des éclosions ont été déclarées dans les écoles Sainte-Ursule et Caron, qui ont toutes les deux été placées en isolement. L'école secondaire Armand-Saint-Onge est également touchée.

[Vendredi] il y aura beaucoup, beaucoup de dépistage. Il y aura de l'analyse de données ce soir et en fin de semaine. On veut éviter de faire du va-et-vient, de jouer au yo-yo. On va être très, très prudents dans les gestes qu'on pose. Dimanche il y aura des décisions par rapport au retour en classe , a précisé le directeur du Centre de services scolaire (CSS) Monts-et-Marées, Alexandre Marion.

Un dépistage massif s'est tenu vendredi à Amqui, alors que 430 rendez-vous ont été pris à la suite d’éclosions du virus dans plusieurs écoles de la MRC de La Matapédia. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Des éclosions sont aussi en cours chez certaines entreprises de La Matapédia, dont l'usine d'Uniboard de Sayabec et Fene-Tech d'Amqui.

En Gaspésie, des éclosions sont en cours dans deux établissements du CSScentre de services scolaire René-Lévesque , soit dans l'école Sainte-Paule de Pabos, où quatre classes sont en isolement. L'école Bourg de Carleton-sur-Mer est aussi concernée.

Sur la Côte-Nord, une éclosion est en cours à l'école Boisvert de Baie-Comeau, située sur le territoire du CSScentre de services scolaire de l’Estuaire. Deux classes ont été placées en isolement.

Les groupes à risque appelés à recevoir une 3e dose de vaccin

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada a émis vendredi de nouvelles recommandations concernant les groupes pour lesquels une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 est conseillée.

Par communiqué, le CCNIComité consultatif national de l'immunisation indique que les personnes jugées plus à risque devraient recevoir une dose de rappel de vaccin à ARNacide ribonucléique messager au moins six mois après avoir reçu la deuxième dose de vaccin.

Les personnes visées sont les adultes qui résident dans des établissements de soins de longue durée ou d’autres milieux de vie collectifs qui offrent des soins de santé aux aînés et les adultes âgés de 80 ans et plus.

Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande aux aînées de 70 ans et plus, aux membres des Premières Nations, aux Inuits et à certains travailleurs de la Santé de recevoir une 3e dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : getty images/istockphoto / Kunal Mahto

Le CCNIComité consultatif national de l'immunisation recommande aussi une troisième dose de vaccin aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes qui ont reçu deux doses du vaccin Vaxzevria ou COVISHIELD d’AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen, les adultes vivant dans des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ou en provenant et aux travailleurs de la Santé de première ligne qui ont un contact direct avec des patients et dont l’intervalle de vaccination entre les deux doses a été très court.

Avec des informations de Sophie Martin