Aucune expropriation ne sera nécessaire pour construire le réservoir de Springbank

Le projet de 432 millions de dollars redirigera l’eau de la rivière Elbow vers un réservoir sec, en cas de débordements importants.

Son but est d'éviter une autre inondation catastrophique comme celle qui a tué cinq personnes à Calgary en 2013.

Le projet de réservoir a reçu les approbations environnementales nécessaires et 168 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral.

Il a toutefois aussi généré beaucoup de controverse dans les communautés rurales qui seront touchées par sa construction sans nécessairement en tirer les bénéfices, ainsi que chez les propriétaires qui doivent céder leurs terres.

Plus tôt cet été, le gouvernement albertain a dit qu’il privilégiait la négociation avec ces derniers, mais qu’il était prêt à les exproprier au besoin. Cela ne s’est pas avéré nécessaire.

Après avoir conclu tous les accords nécessaires, le gouvernement dit que la construction pourra commencer en 2022. Le réservoir pourrait être opérationnel dès 2024.

Je veux remercier les propriétaires qui ont rendu cette annonce possible, ainsi que le personnel du département qui a mené ces négociations réussies , a déclaré la ministre des Transports de l’Alberta, Rajan Sawhney, par voie de communiqué.

Le projet doit se plier à plus de 200 conditions pour protéger les espèces menacées, les poissons, les oiseaux, la santé humaine et les droits autochtones pendant et après la construction.

Avec les informations de Joel Dryden