L’Hôpital de Lachine détaille le plan de fermeture de son urgence

La direction de l’hôpital invoque un manque « critique » d’infirmières et d’inhalothérapeutes pour justifier cette décision.

Elle a précisé en conférence de presse que l'urgence, même fermée, ne refusera aucun cas critique.

On pense, par exemple, à une ambulance, qui aurait un patient en arrêt cardiaque et qui passe devant l’hôpital. On va intervenir 24 / 7 , assure le Dr Pierre Gfeller, PDG du CUSM. Et si quelqu'un se présente avec une très mauvaise condition, on va intervenir , ajoute-t-il.

Plusieurs services de l'hôpital demeureront néanmoins disponibles, comme les lits de médecine et de chirurgie, les activités de chirurgie au bloc opératoire, les cliniques externes, les laboratoires, l’imagerie médicale ainsi que les services offerts au Pavillon Camille-Lefebvre, qui héberge une clientèle requérant des services respiratoires spécialisés.

L'annonce récente d'une fermeture de 15 h à 8 h, soit 17 heures sur 24, avait suscité un tollé au sein même de l'hôpital.

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec ainsi qu'au directeur général du CUSM, le président du conseil des médecins de l’Hôpital de Lachine, le Dr Paul Saba, écrivait que ces décisions vont mettre la vie de plusieurs personnes en danger .

On ne peut pas dire à un patient atteint d’une crise cardiaque qu’il est arrivé trop tard parce qu’il est 16 h 15 , déplorait-il.

Le CUSM et le gouvernement du Québec ont la responsabilité d'assurer le plein fonctionnement de l’Hôpital de Lachine en tant que seul hôpital francophone de l’ouest de l’île de Montréal et à y maintenir tous ses services, incluant l’urgence et l’unité des soins intensifs , affirme le Dr Saba.

Par ailleurs, les autorités précisent que ces restrictions n’auront pas d’incidence sur les travaux en cours du projet de modernisation de l’hôpital.