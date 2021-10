Le club-école des Raptors mise sur le dernier de la fratrie Antetokounmpo

Les Raptors de Toronto ont mis la patte cet été sur le petit dernier de la fratrie la plus connue du monde du basketball. L'équipe de la Ville Reine a fait signer un contrat à Alex Antetokounmpo, le frère des Grecs Giannis, Thanasis et Kostas, afin qu'il rejoigne son club-école dans la ligue de développement de la NBA cette saison.

Alex n'a que 20 ans. Il a été ignoré lors de la plus récente séance de sélection de la NBA, mais il est plein de promesses. Son frère le plus connu, Giannis, l'un des joueurs dominants de la NBA, a déjà dit qu'il pourrait se révéler être meilleur que lui.

Après le repêchage, je me suis assis pour étudier mes options. Je cherchais le meilleur endroit où poursuivre mon développement. Les Raptors et les 905 sont une organisation réputée pour le développement des joueurs alors le choix allait de soi , dit-il.

Giannis, Thanasis et Kostas Antetokounmpo, les frères d'Alex, jouent dans la NBA. Photo : Twitter/NBA

Le benjamin des Antetokounmpo ne s'est pas amené à Toronto pour répliquer la carrière de ses frères. Il veut, en fait, tracer son propre chemin, ce qu'il a déjà commencé à faire. L'an dernier, plutôt que de rejoindre une université américaine à sa sortie du secondaire, il a joué dans une ligue professionnelle en Espagne.

Je regarde [mes frères] et je sais qu'ils ne se sont pas concentrés sur leurs rêves, mais plutôt sur ce qu'ils devaient faire pour les atteindre. Je vais y aller un jour à la fois et j'ai bon espoir que ce que j'envisage suivra , dit-il en marge du camp d'entraînement des Raptors 905 à Mississauga, en banlieue de Toronto.

Malgré les projecteurs braqués sur lui, Alex garde la tête froide. Il assure que porter le nom Antetokounmpo n'a que de bons côtés. Nous sommes des frères. Nous avons le même ADN. On partage tout, mais nous sommes des joueurs différents. Nous avons des forces et des faiblesses différentes , évalue-t-il.

S'entraîner avec le joueur par excellence de la NBA ne signifie pas que je m'entraîne fort. Je dois me concentrer sur moi-même , ajoute l'athlète de 20 ans. Il y a quand même un avantage. Je le vois tous les jours et j'ai la preuve de ce qui doit être fait, c'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire.

Alex Antetokounmpo disputera la saison 2021-2022 avec les Raptors 905 dans la ligue de développement de la NBA. Photo : Twitter/Raptors 905

À Toronto, son nouvel entraîneur, Patrick Mutombo, n'entend pas lui réserver de traitement de faveur ni s'inspirer de ses frères pour établir son plan de développement.

Je pense que ce ne serait pas juste de l'approcher en tant que le frère de... Non, c'est pas du tout notre approche , explique-t-il.

Pour moi, son nom importe peu. Il peut avoir ce nom-là, il peut avoir Smith, peu importe. C'est un joueur qui écrit sa propre histoire, qui a ses propres possibilités et c'est comme ça qu'on l'approche. Une citation de :Patrick Mutombo, entraîneur-chef des Raptors 905

Le Congolais ne nie pas qu'il est particulièrement touché par l'histoire des Antetokounmpo, une famille nigériane qui a immigré en Grèce où elle a lutté contre la pauvreté pour offrir de meilleures chances de réussir à ses cinq enfants. Francis, l'autre garçon de la fratrie, est un joueur de soccer professionnel dans ce pays.

C'est toute une histoire qu'ils sont en train d'écrire et nous nous sortons de ce contexte-là. On n'essaie pas de les grouper. Au pire, on oublie son nom. On le traite en tant qu'Alex, avec sa propre personnalité et ses ambitions, qu'on essaie de développer.

Il veut apprendre. Il fait beaucoup de extra work. Il vient le soir pour tirer. Il se lève tôt le matin pour travailler. Et surtout, il est jeune. Il est encore très jeune alors il a une grosse marge de progression. Notre [personnel] montre beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce qu'il apporte , ajoute-t-il.

Mutombo, Antetokounmpo et les Raptors 905 amorceront leur saison 2021-2022 le 11 novembre prochain au Paramount Fine Foods Centre de Mississauga.