The Offspring et Simple Plan en tournée au Canada à l’hiver 2022

Le groupe de punk californien The Offspring s’arrêtera à Québec le 1er février et à Montréal le lendemain, ainsi que dans 19 autres villes canadiennes d’ici le mois de mars à l’occasion de sa tournée Let the Bad Times Roll. Le groupe de pop punk québécois Simple Plan assurera la première partie des concerts.

The Offspring a lancé son 10e album studio, Let the Bad Times Roll, en avril dernier, près de neuf ans avant le précédent, Days Go By (2012). Le groupe formé en 1984 s’est récemment départi de celui qui était son batteur depuis 2007, Pete Parada, parce qu’il refusait de se faire vacciner contre la COVID-19 pour partir en tournée.

De son côté, Simple Plan n’a pas sorti d’album depuis Taking One for the Team (2016), dernier opus avec le bassiste David Desrosiers, qui s’est retiré en juillet 2020 en raison d'allégations d’inconduite sexuelle contre lui.

Pierre Bouvier, chanteur de Simple Plan. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

En plus de Québec et de Montréal, les deux groupes feront notamment escale à Ottawa (le 6 février), à Toronto (le 8 février) et à Vancouver (le 22 mars). Les billets seront mis en vente dès le 5 novembre.

