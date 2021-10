Sophie Cadieux en solo dans la pièce Féministe pour homme 

À la croisée du théâtre, de l’humour et du manifeste, Féministe pour homme, créée en France par la comédienne Noémie de Lattre en 2018, a été adaptée en version québécoise par la dramaturge Rébecca Déraspe. C’est Sophie Cadieux qui présente cette pièce se voulant décomplexée, sur la scène de l’Usine C, à Montréal, jusqu’à dimanche.

On parle de violences obstétricales, de règles, de charge mentale, de l’histoire, des genres, des stéréotypes qui perdurent… On ratisse très large, mais on apprend beaucoup de choses en rigolant sur comment la langue s’est échafaudée à travers l’histoire et sur comment, aujourd’hui, on ne connaît pas encore bien le corps des femmes. Le clitoris reste un petit organe très mystérieux , a expliqué Sophie Cadieux à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Pour tous et toutes

On ne fait pas une leçon à monsieur. [...] C’est un regard très inclusif , a-t-elle précisé au sujet de ce spectacle qui n’est pas sans rappeler les conférences TED.

Avec Féministe pour homme, Noémie de Lattre, dont le spectacle est toujours à l’affiche à Paris, dit vouloir démontrer que le féminisme n'est ni une honte ni une tare, mais simplement un humanisme comme les autres , selon le communiqué.

Comment revaloriser l'image du féminisme et montrer que c'est un engagement de l'humain pour lui-même, et non des femmes contre les hommes? J'ai alors eu l'idée ambitieuse de faire un spectacle populaire, drôle, léger et sexy, qui, partant de mon histoire personnelle, parle de toutes les femmes.

Une résonance collective

Pour Sophie Cadieux, parler de féminisme sur scène, devant un public, permet de sortir le féminin de l’intime, où il est souvent cantonné. Quand on est 500 personnes ensemble et qu’on entend ces choses-là, cela a une tout autre résonance , a-t-elle souligné.

Mercredi soir, lors de la première représentation, la comédienne a entendu des femmes réagir particulièrement à une phrase du spectacle portant sur les préliminaires.

Peut-être qu’elles se sentaient soulagées qu’on dise : "Peut-on arrêter d’appeler préliminaires tout ce qui constitue pour 90 % des femmes la meilleure chance d’avoir un orgasme?" , a-t-elle dit.

Il y a une excitation qui se propage à travers le rire, mais aussi à travers la prise de conscience, de parler de choses, qui sont souvent considérées de l’ordre de l’intime, parce que c’est féminin , a-t-elle ajouté.

En France, Féministe pour homme a été nommée en 2020 aux Molières – l’équivalant français de notre défunte soirée des Masques – dans la catégorie du meilleur spectacle solo.

Mis en scène par Alix Dufresne, le spectacle est à l’affiche de l’Usine C jusqu’à dimanche. Il y sera à nouveau présenté à l’automne 2022, puis une tournée sera organisée au Québec par la suite.