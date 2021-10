COVID-19 : les États-Unis autorisent le vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans

Cette autorisation en urgence du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques ( FDASecrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques ) a été accordée après le passage en revue minutieux des résultats d'essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d'enfants.

En tant que mère et médecin, je sais que les parents, les soignants, le corps enseignant et les enfants attendaient cette autorisation avec impatience , a salué dans un communiqué Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDASecrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques .

Vacciner les jeunes enfants contre la COVID-19 est une étape supplémentaire vers un retour à la normale , a-t-elle insisté.

Un comité d'experts indépendants s'était réuni mardi et, au terme d'une journée de discussions, s'était prononcé en faveur de l'immunisation des 5-11 ans avec ce vaccin. Selon les essais cliniques, le remède a démontré une efficacité de 90,7 % pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez cette tranche d'âge.

Une dernière étape

Avant que la vaccination ne commence, un comité d'experts des Centres de prévention et de lutte contre les maladies ( CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies ) doit à son tour se réunir en début de semaine prochaine pour rendre son avis. Cette agence de santé publique fédérale publiera ensuite ses recommandations, ultime étape du processus.

Le dosage du vaccin a été adapté à 10 microgrammes par injection [au nombre de deux, administrées à trois semaines d'écart], contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.

Le bouchon des flacons destinés aux enfants sera orange, et ainsi facilement reconnaissable, comparativement aux bouchons violets des flacons pour les groupes plus âgés.

Mercredi, le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison-Blanche, Jeff Zients, avait déclaré que le gouvernement se tenait prêt, aussitôt l'autorisation de la FDASecrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques annoncée, à envoyer immédiatement des millions de doses aux quatre coins du pays, à des dizaines de milliers de pédiatres, médecins de famille, hôpitaux pour enfants, centres de santé, cliniques rurales et pharmacies .