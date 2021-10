La mairie de New Carlisle très convoitée

La mairie de New Carlisle est convoitée. Quatre candidats sont sur la ligne de départ afin de remplacer le maire sortant, Stephen Chatterton. Un enjeu retient particulièrement l’attention : la New Carlisle High School, que trois des quatre aspirants maires considèrent comme une priorité.

Coordonnateur de la sécurité incendie pour la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure et directeur du Service incendie de New Carlisle, David Thibault vient de conclure un premier mandat à titre de conseiller. Il tente maintenant d’accéder à la mairie.

La politique municipale, c’est quelque chose qui m’intéresse énormément et je crois que pour être un bon maire, il faut être passé comme conseiller préalablement afin de vraiment connaître le fonctionnement de la Municipalité et les enjeux , lance celui qui est également pompier volontaire.

David Thibault souhaite aménager, à New Carlisle, un milieu de vie dans lequel les jeunes familles seront heureuses. Photo : Gracieuseté de David Thibault

Établi en Gaspésie depuis 2009, l’homme de 33 ans souhaite, s’il est élu maire, s’assurer que l’école secondaire anglophone, qui sera reconstruite, le soit à New Carlisle. Paspébiac est également susceptible d'accueillir le nouvel établissement scolaire, qui constitue un investissement de 32 millions $.

Il faut se battre pour ce projet-là et le garder chez nous. Ça va prendre quelqu’un avec de l’expérience dans des projets d’infrastructures […] pour mener ce combat-là. Ça va être la polyvalente la plus moderne et la plus à jour de toute la Gaspésie. Une citation de :David Thibault, candidat à la mairie de New Carlisle

Le conseiller sortant souhaite, dans un deuxième temps, contribuer à faire de sa municipalité d'adoption un lieu attractif pour les jeunes et pour les familles. Pour lui, cela passe par la mise en valeur du milieu naturel, qu’il faut à son avis développer de manière responsable . Le candidat cite à cet effet les différents sentiers, la plage et les parcs.

M. Thibault constate que New Carlisle a connu une décroissance économique et démographique au cours des dernières décennies et souhaite contribuer à renverser cette tendance. Je crois qu’on un énorme potentiel , lance-t-il.

L'eau potable dans la mire de Wilfrid Larocque

À 72 ans, Wilfrid Larocque tente un retour en politique municipale. Celui qui a le maire de Hope pendant deux mandats, dans les années 1990, est installé à New Carlisle depuis sa retraite en 2003. Il a mené une carrière pour Québec Téléphone, devenu Télus Québec.

À son avis, son expérience et sa grande disponibilité font de lui un excellent candidat. J’ai du temps. Je pourrais m’impliquer un petit peu plus que certaines personnes dans les dossiers [municipaux] , fait-il valoir. L’aspirant maire compte, s’il est élu, offrir trois avant-midis de disponibilité au bureau municipal.

Le candidat Wilfrid Larocque est déçu que le problème d'eau potable présent à New Carlisle ne soit toujours pas réglé. Photo : Gracieuseté de Wilfrid Larocque

Ce sont ses observations qui l’ont convaincu de se lancer dans la mêlée. Je ne trouve pas qu’il y a [beaucoup] d’action [à l'hôtel de ville] , explique-t-il, ajoutant qu’il y a pourtant beaucoup d’ouvrage à faire à New Carlisle .

S’il obtient la faveur de ses concitoyens, M. Larocque souhaite s’attaquer au dossier de l’eau potable; il déplore que le problème ne soit toujours pas réglé.

À certaines places, l’eau prend une coloration brune. Ce n’est pas trop bon pour laver le linge, surtout le linge blanc. À la consommation, c’est dégoûtant. Une citation de :Wilfrid Larocque, candidat à la mairie de New Carlisle

Le maintien de la New Carlisle High School fait aussi partie de ses priorités. L’ancienne école a été construite en 1914 et elle est désuète. Il faudrait garder la nouvelle construction à New Carlisle , fait-il valoir.

L’homme originaire de Saint-Jogues, dans l’arrière-pays de Paspébiac, aimerait également que des jeux d’eau et des glissades soient aménagés au terrain de jeu de la rue Green.

Il faut se démarquer des autres municipalités environnantes. On pourrait peut-être avoir de la clientèle de Gascons jusqu’à Maria qui viendrait ici. Ça pourrait [convaincre] des jeunes familles de venir s’établir dans le coin , croit M. Larocque.

Selon lui, il importe également de refaire la surface du terrain de tennis et d'aménager une rampe destinée à la mise à l'eau de petits bateaux.

Le logement, la priorité de Benoit Maltais

Originaire de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, Benoit Maltais est établi à New Carlisle depuis onze ans. Celui qui est depuis peu à la retraite y a possédé le dépanneur Miraco pendant de nombreuses années.

L’homme de 64 ans a décidé de tenter sa chance à la mairie puisqu'il s'ennuie d'être en contact avec le public. Je suis venu au monde là-dedans, dans un commerce, et j’ai eu des commerces toute ma vie , explique-t-il.

Le dossier de la pénurie de logements constitue son principal cheval de bataille. Si le problème n’est pas exclusif à New Carlisle, M. Maltais constate qu’il est bien présent sur le territoire de la municipalité.

Des logements, c’est ça qui manque le plus à New Carlisle. Il faut garder nos jeunes à New Carlisle. C’est ça le plus important, je trouve. Une citation de :Benoit Maltais, candidat à la mairie de New Carlisle

Le dossier de l’eau potable est pour lui aussi une priorité. Je ne suis pas un professionnel, mais on est allés sur la lune et on doit être capable d’arranger ça , lance-t-il dans détour. Il souhaite également travailler sur le projet d’un jardin communautaire.

Benoit Maltais a plusieurs projets dans les cartons. Il souhaite notamment s'attaquer au problème d'eau potable à New Carlisle. Photo : Gracieuseté de Benoit Maltais

Alors que son dépanneur a été pendant de nombreuses années le lieu de rassemblement pour les adolescents de l’endroit, il croit que doter New Carlisle d’une maison des jeunes serait primordial. Cela permettrait, à son avis, de leur offrir un endroit pour socialiser, où ils pourraient aussi être encadrés .

Benoit Maltais estime qu’il ferait un excellent maire pour sa municipalité d’adoption, notamment en raison de sa compréhension . C’est important de jaser avec le monde. Le maire, c’est comme la mère dans une famille , mentionne-t-il.

Francis Moran veut attirer des entreprises

Avec deux mandats de conseiller en poche pour la municipalité de New Carlisle, Francis Moran est lui aussi en lice à la mairie. L’homme originaire de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, a grandi dans une famille anglophone. Le conseiller sortant est retraité du Canadien National, pour lequel il a travaillé pendant 34 ans.

J’ai de l’expérience, je suis bilingue. J’ai pas mal à offrir à la municipalité. J’ai toujours été ouvert aux idées des autres, je suis une personne à l’écoute [… ], mentionne-t-il.

Francis Moran a complété deux mandats en tant que conseiller au conseil municipal de New Carlisle Photo : Photo tirée du site Web de la Municipalité de New Carlisle

Le dossier de l’école de New Carlisle en est un prioritaire pour lui. Il souhaite que les adolescents anglophones aient l’occasion de demeurer dans leur propre municipalité pour étudier et que les emplois générés par l'établissement scolaire demeurent sur le territoire.

Les étudiants sont plus à l’aise à New Carlisle, dans leur environnement. C’est important de l’avoir ici. Une autre affaire, ce sont les taxes que ça amène à New Carlisle. Une citation de :Francis Moran, candidat à la mairie de New Carlisle

M. Moran aimerait également, s’il est élu, voir de nouvelles entreprises s’établir à New Carlisle. Le candidat croit que le retour du train de marchandises dans le secteur pourrait éventuellement contribuer à attirer de nouveaux employeurs sur le territoire et il compte se consacrer à ce dossier.

Si le chemin de fer commence à descendre jusqu’à Port-Daniel et à la cimenterie, ça donner une ouverture aux autres entreprises pour amener leurs marchandises et les mettre sur le train , résume-t-il.

Francis Moran, qui dit avoir à son actif de l’expérience en gestion d’équipe. Il dit souhaiter travailler de concert avec ceux et celles qui siègeront au conseil municipal de New Carlisle.