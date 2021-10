Edmonton modifie ses horaires d’autobus en raison de chauffeurs non vaccinés

La Ville d’Edmonton a demandé à ce que tous ses employés aient reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 avant le 31 octobre, ou qu’ils se soumettent à des tests de dépistage rapide réguliers à leurs propres frais.

Cinquante et un chauffeurs ont opté pour le dépistage rapide.

Quinze autres ont refusé de se conformer à cette politique et seront en congé sans solde, selon la directrice du Service de Transit d’Edmonton, Carrie Hotton-MacDonald.

En raison de cette réduction de personnel, la fréquence de certains trajets d’autobus sera réduite à partir de lundi.

Selon Carrie Hotton Macdonald, ces changements sont temporaires et ne toucheront qu’environ 3 % des services de transport en commun.

Le train léger, le transport sur demande et le transport régional ne seront pas touchés.

La directrice affirme que des employés de remplacement seront bientôt formés, mais qu’en attendant, le Service de transport d’Edmonton (ETS) tente de répartir les réductions de service de façon équitable dans la ville.

Je suis optimiste et j’ai bon espoir que, certainement d’ici la fin de l’année et peut-être plus tôt, j’aimerais beaucoup voir le service revenir à la normale , dit-elle.

Aucun changement pour les services de police et d'incendie

Le chef du Service d’incendies d’Edmonton dit que 90 % de ses employés sont pleinement vaccinés.

Parmi les 10 % restants, 3 % ont reçu une première dose et 7 % ne sont pas vaccinés , précise le chef Joe Zatylny.

Nous avons été en contact direct avec le personnel non vacciné et la majorité d’entre eux ont accepté de participer au programme de dépistage rapide , ajoute-t-il.

Le chef dit que le service procède à quelques ajustements pour s’assurer qu’il n’y ait absolument aucun impact sur le temps de réponse.

Le chef de police d’Edmonton, Dale McFee, dit que 96,2 % de ses employés, civils et policiers confondus, sont pleinement vaccinés, ou le seront avant la fin du mois de novembre.

Moins de 4 % des employés, soit 104 au total, ont choisi le programme de dépistage rapide.

Deux employés ont pris un congé sans solde en raison de la politique. Un policier a été suspendu sans solde parce qu’il refuse de divulguer son statut vaccinal.

La directrice de la branche de la sécurité au travail et de la santé des employés de la Ville d’Edmonton, Cyndil Taylor, estime que la politique de la Ville est un succès.

Cette politique a fait une réelle différence sur la santé et sécurité de nos employés ainsi que celle des Edmontoniens qui visitent nos établissements et, en fin de compte, sur notre réseau de santé.

Avec les informations de Janice Johnston