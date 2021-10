Le N.-B. signale 48 cas de COVID-19, les hôpitaux repassent en phase orange

Les hôpitaux des réseaux de santé Vitalité et Horizon retourneront au niveau d’alerte orange le 1er novembre, permettant ainsi d’augmenter leurs services de soins ambulatoires, d’imagerie médicale et de chirurgie.

La diminution des nouveaux cas de COVID-19 et des hospitalisations au Nouveau-Brunswick pousse le réseau de santé à accroître ses services à compter de lundi.

Les hôpitaux du réseau Vitalité étaient passés au niveau d’alerte rouge le 12 octobre dernier en raison de la pression qu’exerçait la COVID-19 sur le système de santé.

Ainsi, les hôpitaux pourront recommencer à offrir certains services et l’offre variera d’un établissement à l’autre.

Les visites ne sont actuellement pas permises dans tous les hôpitaux du réseau et l’interdiction sera maintenue pendant le niveau d’alerte orange. Des exceptions s’appliquent aux patients ayant droit à une personne de soutien désignée.

Taux d’occupation des hôpitaux de Vitalité Taux d’occupation des hôpitaux de Vitalité Établissement Taux d'occupation des lits CHU Dr-Georges-L.-Dumont 103 % Hôpital Stella-Maris-de-Kent 125 % Hôpital régional d’Edmundston 86 % Hôpital général de Grand-Sault 100 % Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin 117 % Hôpital Régional de Campbellton 106 % Hôpital régional Chaleur 94 % Hôpital de Tracadie 105 % Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† 117 % Hôpital et CSC de Lamèque 108 % Réseau de santé Vitalité 99 %

48 nouveaux cas

Le Nouveau-Brunswick signale 48 nouvelles infections de COVID-19 pour un total de 556 cas actifs. Tous les nouveaux cas font l’objet d’une enquête.

Vingt-huit personnes sont hospitalisées, dont 17 qui se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Parmi ces 28 hospitalisations, les autorités notent que 17 patients ne sont pas vaccinés, trois le sont partiellement et huit ont reçu les deux doses de vaccin.

Nouveaux cas par région : Zone 1 (région de Moncton) : 17

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 21

Zone 3 (région de Fredericton) : 3

Zone 4 (région d'Edmundston) : 1

Zone 5 (région de Campbellton) : 1

Zone 6 (région de Bathurst) : 0

Zone 7 (région de Miramichi) : 5

Le premier ministre a rappelé l’importance des mesures coupe-circuits, par communiqué. Le nombre de cas est stable, ce qui est positif, et nous savons que si nous levons les mesures trop rapidement, le nombre d’hospitalisations pourrait monter en flèche, et c’est pourquoi la mesure coupe-circuit a été prolongée et élargie dans la province afin de réduire davantage le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 , a déclaré Blaine Higgs.

Ces mesures sont prolongées de sept jours dans certains secteurs de la zone 1, dans la portion nord de la zone 3 et dans l’entièreté des zones 4 et 5.

Une grande partie de la zone 2 est touchée par l’entrée en vigueur des mesures coupe-circuits vendredi à 18 h, pour une période de 14 jours.

Les régions touchées par les mesures coupe-circuits au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Réduction des services aux urgences de deux hôpitaux

Dans un rapport envoyé par le réseau de santé Vitalité vendredi, on apprend que la situation en matière de ressources humaines est stable, mais elle demeure précaire dans plusieurs secteurs et établissements.

Un manque de personnel cause ainsi la réduction de services dans deux urgences d’hôpitaux de la province.

Les autorités ont annoncé la fermeture du service d’urgence de l’Hôpital Mémorial de Sackville, pendant le soir et la nuit, pour une période indéterminée.

De plus, le réseau de santé Vitalité demande de limiter l’achalandage à l’urgence de l’Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, durant la nuit.

Cette mesure sera en vigueur du 29 au 30 octobre, entre 20 h et 8 h. Le service d’urgence restera ouvert pour les gens qui ont besoin de soins urgents. Les ambulances pourraient être redirigées vers un autre hôpital.

Taux de vaccination

Selon la santé publique, 84,7 % des Néo-Brunswickois sont pleinement vaccinés; 92,5 % ont reçu une première dose d’un vaccin.

Du côté des travailleurs de la santé, le Réseau de santé Vitalité affirme que ce taux a augmenté considérablement au cours des dernières semaines.

Selon les autorités, 87 % des travailleurs de la santé de Vitalité sont complètement vaccinés et 91 % le sont partiellement.

Les employés du secteur public doivent avoir reçu leurs deux doses du vaccin au plus tard le 19 novembre, s'ils ne veulent pas être suspendus sans salaire, selon l'annonce faite par le gouvernement de Blaine Higgs au début du mois.