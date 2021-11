Les pêcheurs côtiers mécontents de la position du Québec sur le sébaste

Si la relance de la pêche au sébaste fait miroiter bien des espoirs, le partage des allocations entre flottilles et provinces provoque déjà des escarmouches.

Récemment le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a appelé les pêcheurs du Québec à se mobiliser pour le partage des allocations de sébaste.

Le ministre souhaite que le Québec puisse obtenir les mêmes allocations qu’il détenait avant l’imposition du moratoire dans les années 1990, soit un peu de 33 % de l’ensemble des prises autorisées.

Les pêcheurs côtiers de la Gaspésie ne veulent pas d’un partage des allocations de sébaste selon les parts historiques comme le réclame le ministre. Ces parts, disent-ils, appartenaient aux bateaux-usines.

Patrice Élément, représentant des pêcheurs à engins mobiles au sein de l’Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie ( ACPGAssociation des capitaines-propriétaires de la Gaspésie ), rappelle que la pêche hauturière, au moment du moratoire, détenait 74,22 % de l’ensemble des allocations. Il n’y a absolument rien, dit-il, pour nos pêcheurs, pour les transformateurs québécois et gaspésiens et pour nos communautés maritimes là-dedans.

Patrice Élément avoue qu’il ne comprend pas pourquoi le ministère défend cette position qu’il ne trouve pas avantageuse pour le Québec. Si on défend les parts historiques, inévitablement, on défend le retour des grands bateaux-usines dans le golfe. Le poisson ne passera pas par les usines du Québec.

Historiquement, la flottille côtière pêchait un peu moins de 15 % du contingent. Ce qu’on revendique est beaucoup plus intéressant pour le Québec , estime le porte-parole de l’ ACPGAssociation des capitaines-propriétaires de la Gaspésie .

Les pêcheurs côtiers du Québec et de l'Atlantique se sont récemment regroupés pour faire connaître leurs revendications.

M. Élément souligne que les pêcheurs à engins mobiles et les groupes autochtones du Québec représentent environ 40 % de la Coalition des pêcheurs côtiers du Québec et de l’Atlantique qui réclament un accès prioritaire aux allocations de sébastes.

Un des enjeux du partage repose sur la propriété des allocations, explique Patrice Élement.

Entreprises et provinces

Au moment du moratoire, les parts de la pêche hauturière étaient détenues par des entreprises. Les quotas corporatifs, donc les allocations détenues par des bateaux de plus de 100 pieds, peuvent être vendus à l’extérieur du Québec. Il y a un risque très élevé que les éventuelles allocations accordées à ces groupes puissent être vendues à l’extérieur de la province.

Au moment où la pêche au sébaste était toujours active dans le golfe, 25 % de l’ensemble des allocations du golfe étaient détenus par l'entreprise Madelipêche aux Îles-de-la-Madeleine. Ces allocations étaient pêchées par des semi-hauturiers, mais principalement par des bateaux hauturiers.

Pau Boudreau de Madelipêche n’a pas voulu commenter publiquement le dossier du sébaste, mais se dit en accord avec la position défendue par le MAPAQ. Les parts historiques, nuance M. Boudreau, sont celles de Madelipêche, pas du Québec. Il ajoute que le marché du sébaste ne pourra pas se reconstruire avec une pêche occasionnelle comme celle de la pêche côtière.

Patrice Élément admet que son association n’a pas eu de contacts au cours des derniers mois avec les pêcheurs des Îles. C’est sûr que du côté des pêcheurs des Îles, c’est un peu délicat à cause des relations qu’ils peuvent avoir avec Madelipêche. Des pêcheurs à engins mobiles aux îles, il n’y en a pas tant. On parle de quatre ou cinq.

La position des pêcheurs côtiers est bien connue du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, indique Patrice Élément. Les pêcheurs ont exprimé leurs doléances il y a déjà plus d’un an et ont réitéré leur position dans une lettre écrite au ministre Lamontagne, en juin dernier. Ils ont alors demandé sans succès une rencontre avec le ministre.

La sortie du ministre Lamontagne survenait à la suite de la consultation, lancée en septembre dernier, par Pêches et Océans Canada sur l’accès à la ressource et aux allocations. Le MPO interroge l’industrie notamment sur les critères qui devraient être retenus pour relancer la pêche, le partage des allocations et les changements qui devraient être apportés dans la répartition historique.

Le questionnaire, comme le processus de consultation, a été dénoncé par les pêcheurs côtiers du Québec et de l’Atlantique.

Un comité consultatif sur le sébaste aura lieu le 5 novembre prochain.