Feu vert pour des serres de cannabis en Beauce

Cette accréditation octroyée à Wio Culture est l’aboutissement de plus de 4 ans de travail acharné pour les anciens étudiants de l’Université Laval.

Il a fallu qu'on travaille d'arrache-pied pour prouver aux gens qu'on avait un bon projet solide et qu'on était des gens qui faisaient ça pour les bonnes raisons , affirme le président de l’entreprise Olivier Leclerc.

Charles Boivin, Maxime Dufour et Olivier Leclerc sont les fondateurs de Wio Culture. Photo : Crédits : Wio Culture Inc.

L’entreprise est située sur un immense terrain dans un secteur isolé de Saint-Georges. Le jeune trio a dû amasser plus de 4 millions de dollars pour lancer le projet et construire les serres.

La licence de Santé Canada était la dernière étape à franchir avant de pouvoir commencer la mise en terre des plants de cannabis.

On est prêts. On réceptionne les plantes très prochainement et on commence la culture dès la semaine prochaine , se réjouit le vice-président, Maxime Dufour.

Sans vouloir dévoiler le chiffre d’affaires, l’entreprise précise que la récolte sera d’environ 30 kilos par semaine destinés au marché médical et récréatif.

Ça fait peur un peu

Olivier Leclerc, Maxime Dufour et leur partenaire Charles Boivin ont dû redoubler d’efforts pour gagner la confiance du milieu d’affaires beauceron.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin. Photo : Radio-Canada

Le maire de Saint-Georges admet avoir été réticent à accueillir ce type d’entreprise sur le territoire.

Les Beaucerons, ce sont des entrepreneurs travaillants, mais aussi un peu conservateurs. L’industrie de la production de cannabis ça fait peur un peu , affirme l'élu.

Mais après mes entrevues avec eux, on est en confiance. On a développé un climat de confiance. On s'est aperçu que c'était vraiment professionnel. Une citation de :Claude Morin, maire de Saint-Georges

L’idée de se lancer dans ce type de production a d’ailleurs commencé à germer après le décès de la mère d’un d’Olivier Leclerc en 1998. Atteinte d'un cancer, elle n'a jamais eu accès au cannabis médicinal.

À la suite de ça, j'ai eu un ami qui a eu le même cancer qu'elle. Il a participé à des études pour le cannabis et la médecine et à ce moment-là c'est là que je me suis rendu vraiment compte que le cannabis, ce n’était pas seulement une drogue récréative et que ça pouvait aider les gens , explique-t-il.

Sécurité accrue

Avant d’obtenir son accréditation, Wio Culture a dû mettre en place des dispositifs de sécurité impressionnants. Caméras, détecteurs de mouvement, cartes d’accès, chambre d’entreposage sécurisée : rien n’est laissé au hasard.

Les guides de Santé Canada vont vraiment nous donner un aperçu de ce que ça devrait être, sans dire exactement quoi faire. Il faut que tous les sites soient différents les uns des autres pour que ce soit encore plus difficile pour le réseau criminel de pouvoir intégrer , explique Maxime Dufour.

Une entreprise effectue le nettoyage des serres avant l'arrivée des plants de cannabis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

L’entreprise emploiera une vingtaine de travailleurs. Si le plan d’affaires fonctionne, WIO Culture prévoit augmenter sa superficie de production au cours des prochaines années.