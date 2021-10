Trécesson appelée à choisir à nouveau entre Jacques Grenier et Ghislain Nadeau

Au conseil depuis 2017, d’abord comme conseiller, puis maire suppléant avant d’être élu maire par une majorité de 17 voix il y a deux ans, Jacques Grenier est fier de ses principales réalisations.

Il souligne la réfection complète de la rue Sauvé et l’imposant chantier sur 41 chemins locaux, dont le traitement de surface triple sur 20 kilomètres.

La Municipalité de Trécesson a amélioré certains tronçons cet été, comme celui du chemin Saint-Viateur, où on a creusé pour améliorer l'infrastructure routière (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les deux patinoires extérieures ont été rénovées, le bureau municipal a été relocalisé et la halte municipale de la route 111 a été réaménagée. Le tout sans hausser les taxes, insiste-t-il.

Il souhaite maintenant améliorer l’arboretum, en utilisant les sommes du Fonds Forêt de la MRC Abitibi qui reviennent à la Municipalité, et poursuivre la réfection des chemins.

On a encore le chemin Roulier ici qu’on veut se rendre plus loin avec le traitement de surface, et le rang 2 probablement , fait valoir celui qui veut aussi refaire la descente de bateau au lac Davy­.

Le maire sortant Jacques Grenier devant les nouveaux bureaux municipaux de Trécesson, où l'on retrouve aussi le bureau de poste et le CLSC. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Jacques Grenier souhaite procéder à la rénovation du garage municipal, avec une subvention de 108 000 $, et travailler à la réfection du pont du ruisseau Duranceau dans la traverse de Manneville en partenariat avec le ministère des Transports.

C’est la traverse qui se rend aux mines, à Preissac, et il y a beaucoup de monde qui y travaille. C’est important qu’on leur donne ce service-là, sinon il faut aller passer à Amos , souligne le maire sortant.

Pour du changement

Conseiller municipal de 1995 à 2005 et maire de 2009 à 2013, Ghislain Nadeau se présente comme le candidat du changement.

Il dit souhaiter rétablir un climat de confiance entre la population et le conseil, et il qualifie de fiasco le projet de réfection des chemins.

Ghislain Nadeau est candidat à la mairie pour une cinquième fois. Il a été maire de 2009 à 2013. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Première des choses, je veux rouvrir l’écocentre. Je veux rouvrir notre garderie. Ensuite, il y a les chemins qui me préoccupent beaucoup. Je veux faire le suivi auprès de ceux qui ont fait les travaux pour voir si tout est adéquat, mais on voit que tout n’est pas correct là-dedans. Je veux aussi faire une résidence pour les personnes âgées sur notre territoire et faire une baisse de taxes de 10%. Aussi, je veux faire un gel de salaire pour les élus. Pendant mon mandat de quatre ans, si je suis élu, il n’y aura pas d’augmentation pour les élus municipaux , promet-il.

Ghislain Nadeau croit que la Municipalité devrait investir pour offrir des places en garderie pour les jeunes familles, en utilisant notamment l’ancien bureau municipal, près de l’école. Quant aux personnes âgées, il aimerait étudier la possibilité de les loger au Domaine Saint-Viateur. Et il trouve les taxes trop élevées à Trécesson.

On n’a pas de gros payeurs et de petits payeurs. Mon but, c’est de faire plaisir à tout le monde et d’être capable de vivre dans notre municipalité. En même temps, avec une baisse de taxes, c’est sûr que le monde va peut-être plus investir pour venir habiter chez nous , affirme Ghislain Nadeau.

Trois sièges en jeu

Trois sièges de conseillers municipaux sont aussi en jeu, aux élections du 7 novembre.

La conseillère sortante Rollande Brunet (siège #4), Nadia Caron (#2) et Stéphan Roy (#6) appuient ouvertement Jacques Grenier.

L’ancienne mairesse Anita Larochelle (siège #6), le conseiller sortant Martin Veilleux (#4) et Jean-Luc Otis (#2) offrent quant à eux leur soutien à Ghislain Nadeau, qui dit détenir aussi l’appui des trois conseillers élus sans opposition.

Trécesson compte plus de 1200 habitants.