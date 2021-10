La neige est arrivée dans le sud de l’Alberta

Des avertissements ont été émis pour les régions de Crowsnest Pass, Pincher Creek, le parc national des Lacs-Waterton, Canmore, Kananaskis, Okotoks, High River, Claresholm et le parc national Banff.

L'agence précise que de la neige forte est attendue vendredi et elle persistera jusqu'à tôt samedi matin.

La météorologue pour Environnement Canada Natalie Hassell dit que les précipitations seront plus faibles à Calgary.

Pour Calgary, deux à quatre centimètres de neige sont prévus pour aujourd'hui et un autre deux centimètres ce soir et cette nuit, dit-elle. La neige devrait cesser vers minuit .

Des températures plus froides sont attendues demain, mais grimperont dimanche, ce qui devrait faire fondre la neige. Le mercure devrait retourner à des températures saisonnières lundi.

Normalement pour le mois d’octobre, il tombe en moyenne dix centimètres de neige pour Calgary, indique Natalie Hassell. Ce n’est pas anormal du tout d’avoir de la neige en octobre et on en attend moins que la moyenne.

Environnement Canada prévient que la neige peut réduire la visibilité et recommande aux automobilistes d’allumer leurs phares et de garder une distance sécuritaire avec les autres voitures.

Un manteau neigeux recouvre déjà les sommets des Rocheuses. Photo : CBC/Dave Gilson

Des montagnes déjà blanches

Dans les montagnes, les précipitations sont tombées sous forme de pluie dans les secteurs montagneux à moins de 1700 mètres ce matin. Les précipitations devraient se changer en neige dans l'ensemble des secteurs montagneux d'ici la fin de la matinée , précise Environnement Canada.

L’alpiniste et conférencier Jean-François Dupras habite à Canmore. Il est heureux de cette première grosse bordée de l’année.

Beaucoup de gens m’en parlent. Beaucoup ne sont pas très excités, mais c’est mixte. Il y a des gens qui sont très excités, qui ont hâte au ski alpin [...], mais beaucoup aussi qui étaient très satisfaits de l’automne que nous avons eu jusqu’à maintenant , dit-il.

Jean-François Dupras de Canmore fait de l'escalade de glace. Photo : Radio-Canada / Brent Roy

L'alpiniste prépare une ascension du mont Everest. Il pourra donc tester son équipement dans des conditions plus idéales, mais il rappelle l'importance de bien planifier ses sorties.

En plus haute altitude, de la neige est déjà tombée au sol au cours des dernières semaines.Les sentiers très occupés en haute altitude deviennent très glacés, donc c’est important [de mettre] des crampons, explique-t-il. J’ai vu du monde sans manteau. À ce temps-ci de l’année, la météo peut changer rapidement.

Si on va jouer dehors en hiver, il faut être bien préparé et avoir les bons équipements. Faire ses recherches, surtout si on va dans l’arrière-pays avec les risques d’avalanche. Il faut avoir les connaissances, les équipements, l’entraînement pour bien profiter de l’hiver parce que l’hiver est une saison incroyable et belle, même si parfois un peu longue dans les Rocheuses canadiennes, mais une superbe saison , ajoute-t-il.

Il recommande aux gens qui n’aiment pas l’hiver de prendre leur mal en patience et d’essayer d’en profiter.

Profitez du moment présent. On a été super chanceux cet automne et on sait que tôt ou tard, l’hiver finit par arriver. Il vaut mieux bien se préparer , dit-il.

Calgary se prépare

La Ville de Calgary se prépare à la neige et recommande à ceux qui prévoient circuler au cours des prochains jours de se munir de pneus d'hiver pour leurs véhicules et de prévoir du temps supplémentaire pour les déplacements.

La ville a préparé ses équipes de déneigement pour qu’elles soient prêtes à déblayer les rues au besoin.