Don de 1,5 M$ pour la formation du personnel infirmier en Outaouais

Avec cet argent octroyé à la Fondation de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais , les laboratoires en sciences infirmières seront agrandis, une nouvelle salle de simulation de soins critiques sera ajoutée et on fera l'achat de nouveaux mannequins plus fidèles à la réalité.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, on indique que sept bourses de 5000 $ seront remises pour mousser les admissions à la formation initiale et cinq bourses supplémentaires de 1000 $ seront distribuées pour le cheminement DEC-BAC, chaque année.

Une médaille portant le nom de Camille Villeneuve ainsi qu'une bourse de 5000 $ seront aussi remises lors de la collation des grades de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais pour reconnaître la contribution exceptionnelle d’une personne diplômée du programme de formation initiale .

Je suis particulièrement heureux d’offrir cette contribution et j’espère qu’elle permettra d’amener plus d’étudiantes et d’étudiants ici à l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais et du même souffle à notre Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais pour offrir les meilleurs soins possibles à la population , a déclaré Camille Villeneuve, homme d'affaires et philanthrope bien connu dans la région.

Camille Villeneuve est un homme d'affaires bien connu dans la région de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Ce don majeur offert par M. Villeneuve permet à l' UQOUniversité du Québec en Outaouais d'atteindre l'échelon de 5 M$ sur un objectif de 15 M$ pour la campagne de financement, Voir Grand Ensemble.

M. Villeneuve fait des dons à la Fondation de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais depuis plusieurs années. Pour l'année scolaire précédente, la Fondation de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais a distribué 174 000 $ en bourse à 149 étudiants, 200 000 $ en appui au développement de nouveaux programmes ainsi que 265 000 $ à l'Observatoire de développement de l'Outaouais.

Des conditions d'apprentissages optimales

Selon la rectrice de l' UQOUniversité du Québec en Outaouais , Murielle Laberge, ce don permettra à l'université de se démarquer encore davantage et de contribuer directement à l’amélioration des soins de santé en Outaouais .

Grâce à ce don de la Fondation Camille Villeneuve, l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais bénéficiera d’installations à la fine pointe qui permettront un apprentissage dans des conditions optimales et reflétant la réalité de notre système de santé , a-t-elle fait valoir.

Nos étudiantes et étudiants profiteront ainsi d’une expérience unique, stimulante et enrichissante qui les préparera à jouer un rôle actif et positif dans le réseau de la santé de la région. Une citation de :Murielle Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe était également présent lors de la conférence de presse, vendredi.