Fusillade à Faro : « On a été très chanceux, mais tout le monde a failli mourir ici »

Vers 13 h, le mardi 26 octobre dernier, le tireur présumé Ralph Bernard Shaw se serait déplacé d'une maison à l’autre, arme à la main, abattant Saenduean Honchaiyaphum, 42 ans, et Patrick McCracken, 73 ans.

Bert Provencher s’est retrouvé, malgré lui, la cible de coups de feu quand on a frappé à sa porte pour obtenir son aide avec un blessé.

On a commencé à se faire tirer dessus. À partir de là nous on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas qui c'est, tout ce qu'on cherche c'est à se protéger.

Une citation de :Bert Provencher