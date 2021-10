Immigrer : un voyage initiatique à la rencontre des autres et de soi

Par nécessité, par ambition, pour vivre une nouvelle expérience ou encore par amour, ils ont quitté leur terre natale et leurs proches pour s’établir au Canada. Originaires d’Haïti, de France, du Maroc, du Burundi, d’Égypte, des Pays-Bas, de Syrie... ils et elles livrent leurs témoignages dans Histoires d’immigration, un ouvrage collectif publié aux éditions David.

Partir. Combien ce verbe, qui évoque la plupart du temps la liberté, le dépaysement, l’aventure, la rencontre, est faible, cela étant, pour décrire ce qui motive les exils forcés , écrit dans la préface l’ex-gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, qui a souhaité ajouter [son] témoignage à celui de celles et ceux dont le courage est rassemblé dans ce livre .

C’est un concours d’écriture lancé en janvier dernier qui a permis de sélectionner 40 récits, livrés aussi bien par des immigrants originaires d’une vingtaine de pays, que par des personnes nées ici et qui évoquent un ami, un enfant ou un aïeul venu d’ailleurs. Un point de vue différent en somme, qui enrichit cette parole rare.

Si les éditions David avaient déjà eu l’occasion par le passé d’inviter des auteurs, confirmés ou émergents, à prendre la plume pour se raconter, initier cette démarche autour de la thématique de l’immigration est une première.

On croise dans la région d’Ottawa-Gatineau des gens qui viennent de partout dans le monde. On s’est dit qu’il serait intéressant de connaître leurs histoires, comment ils sont arrivés ici et quels sont leurs parcours , se souvient la coordonnatrice du projet aux éditions David, Véronique Sylvain.

Comme on se côtoie, il était important que ces histoires circulent, pour qu’on apprenne à se connaître, à se comprendre aussi. Une citation de :Véronique Sylvain, coordonnatrice de l’ouvrage collectif Histoires d’immigration

C’est un beau cadeau qu’on a ici, pour notre région mais également pour tous les Canadiens , estime l’autrice Monia Mazigh.

L’ottavienne d’adoption signe un de ces témoignages, elle qui a par ailleurs accompagné, dans le cadre d’ateliers d’écritures et d’un programme de mentorat, des auteurs et autrices impliqués dans ce projet éditorial.

Originaire de Tunisie et arrivée au pays il y a 30 ans, Monia Mazigh voit dans ce recueil un exercice d'humilité , une reconnaissance à cette terre d’accueil doublée d’une volonté de raconter qui nous sommes , pour continuer à vivre ensemble . Il y a tellement de diversité, de belles surprises, il y a aussi de la vulnérabilité , dit-elle pour décrire son émotion au moment de découvrir les 39 autres témoignages.

Livrer l’expérience du départ : une mise à nu

Établie depuis 30 ans au Canada, Monia Mazigh voit dans « Histoires d’immigration » un « exercice d'humilité », une reconnaissance à cette terre d’accueil doublée d’une volonté de raconter « qui nous sommes ». Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Vulnérabilité , un mot qui revient dans le discours de Kalula Kalambay, autre auteur qui figure parmi les récits compilés dans le livre. Établi au Canada depuis 20 ans, cet ancien représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vit aujourd’hui une seconde vie en tant qu’auteur et artiste visuel, applaudit le fait d’avoir permis aux gens de s’exprimer, d’aller raconter leurs vulnérabilités, leurs faiblesses, de livrer des histoires qu’on ne raconte pas facilement .

C’est une démarche très forte, presqu’une confession. C’est cette générosité de chacun des auteurs de raconter quelque chose d’intime, qui n’est pas toujours glorieux, qui m’a frappé et qui m'a ému. Une citation de :Kalula Kalambay, auteur, artiste visuel et artisan du livre

Pour son texte, il a choisi de raconter un épisode administratif, décrivant toute la lenteur et la lourdeur d’un processus générateur d’anxiété et de situations parfois absurdes. Kalula Kalambay voit dans ce partage une occasion d’améliorer les différents outils d’accompagnement à l’immigration.

Plus globalement, il entrevoit dans cet ouvrage une occasion de mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble en établissant des passerelles positives de multiculturalité . Le traumatisme de l’immigration, de l’acceptation, de l’intégration est tellement fort que souvent, la communauté d’accueil ne voit pas [...] toutes les difficultés que ces gens ont parcourues pour arriver jusque-là .

Tout quitter : repartir à zéro

Entre les lignes, on perçoit en quoi aux affres de l’administration s’ajoute le traumatisme émotionnel du départ, le fait de repartir à zéro, la peur de l’échec, les efforts d’adaptation à un nouvel environnement, une nouvelle culture. Des défis auxquels viennent se mêler la solitude, les remises en question, les moments de doute, et cette question qui revient sans cesse à travers les pages, du moins pendant un temps : Ai-je fait le bon choix?

Les doutes et la solitude, Monia Mazigh les a bien connus à son arrivée au Canada en 1991. Je pensais que j’étais une personne solitaire, qui aimait rester seule parmi ces livres. Je me suis rendu compte que j’étais tout le contraire , se souvient-elle. Oui, j’aimais rester seule tant que je savais qu’il y avait des amis, de la famille. Je prenais ça pour acquis. Une fois qu’on perd cet acquis, on se rend compte à quel point il était important dans notre vie , confie l’autrice.

Mon aventure canadienne m’a permis de me découvrir, mais aussi de m’accepter telle que je suis. Une citation de :Monia Mazigh

À la fin de la lecture, un constat s’impose : partir n’est pas simplement une expérience. De ces témoignages se dégage l’idée qu’il s’agit d’une extraordinaire aventure à la découverte des autres et de soi. Une démarche complexe qui permet à celles et ceux qui l’ont vécue d’embrasser l’inconnu, de repousser ses limites et d’en sortir grandis. Histoires d’immigration en donne 40 fois la preuve.