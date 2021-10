L’opposition soudanaise promet une grande mobilisation de la rue samedi

Depuis le putsch mené lundi par le général Abdel Fattah Burhane, qui a coupé net les espoirs d'une transition démocratique dans ce pays miné par les conflits, les forces de sécurité ont régulièrement recouru à la force pour dégager les avenues de Khartoum barrées par les barricades des partisans d'un pouvoir civil.

Vendredi soir, elles ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants dénonçant le coup d'État militaire dans le nord de la capitale, ont indiqué des témoins.

Et depuis lundi, les balles, réelles comme en caoutchouc, ont régulièrement plu dans plusieurs quartiers de la capitale, où au moins 8 manifestants ont été tués et plus de 170, blessés par les forces de sécurité, selon des médecins.

Mais cela n'entame pas la détermination des protestataires, décidés à relancer la transition vers des élections libres dans ce pays sous la férule des militaires de façon quasi ininterrompue depuis son indépendance, en 1956.

À Omdourman, ils ont défilé vendredi par dizaines : On se prépare pour demain, on va dire au monde qu'on veut une transition démocratique et pas de coups d'État militaires , affirme ainsi Taha Abderrahmane.

Les États-Unis ont exhorté l'armée à ne pas réprimer violemment les manifestations prévues samedi, prévenant qu'ils surveilleraient la réaction des généraux. Cette journée, a affirmé un haut responsable, sera un vrai test sur les intentions des militaires .

Les autorités ont beau couper Internet, les manifestants s'organisent pour se retrouver à Khartoum et dans d'autres villes. Bien que syndicats et autres associations aient été dissous, ceux-ci continuent de mobiliser pour la désobéissance civile et la grève générale qui ont transformé Khartoum en ville morte depuis cinq jours.

Samedi, les opposants au putsch promettent un million de Soudanais dans les rues. Leurs slogans sont clairs : Burhane, quitte le pouvoir ou encore Burhane à Kober .

Kober est la prison de haute sécurité à Khartoum, où est détenu aujourd'hui Omar El-Béchir, un général lui-même parvenu au pouvoir par un putsch et destitué par l'armée en avril 2019 sous la pression de la rue, après 30 années de dictature.

Arrestations en masse

Lundi, le général Burhane a totalement rebattu les cartes au Soudan, où civils et militaires s'étaient engagés après la chute de Béchir à s'associer au sein d'autorités intérimaires pour mener le pays vers des élections libres fin 2023.

Le matin du coup d'État, des soldats ont raflé le premier ministre Abdallah Hamdok, la plupart de ses ministres et les membres civils du Conseil responsables de la transition. Le lendemain, M. Hamdok a été ramené chez lui, mais il n'est pas libre de ses mouvements , selon l'ONU.

De leur côté, la chef de la diplomatie Mariam al-Sadeq al-Mahdi, le ministre de l'Irrigation Yasser Abbas et d'autres rares éléments encore libres du Cabinet ont exprimé leur soutien pour la mobilisation contre le putsch et exigé la libération des dirigeants arrêtés.

Outre l'arrestation de nombreux responsables civils, les nouvelles autorités, cherchant à museler toute opposition au putsch, continuaient d'arrêter vendredi des figures politiques, des militants et même des passants.

Du côté des médias, les soldats ont pris d'assaut l'agence officielle Suna et la télévision d'État, dont le patron, partisan d'un pouvoir civil, a été limogé jeudi.

Vendredi, le journal Al-Democrati a été ciblé. Des soldats ont obligé le gardien du bâtiment à partir, ils ont scellé la porte et lui ont dit de ne plus jamais revenir , a raconté l'un de ses journalistes sous le couvert de l'anonymat. La veille, ils avaient mis sous scellés toutes les antennes des radios de la bande FM.

Mais pour le général Burhane, le Soudan ne vit pas un coup d'État , mais un redressement de la voie de la révolution .

La communauté internationale met de la pression

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté vendredi l'armée à la retenue face aux manifestants. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé jeudi le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils , après que l'Union africaine eut suspendu le Soudan, et la Banque mondiale, fermé le robinet de l'aide.