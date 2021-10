Record de production au troisième trimestre pour Agnico Eagle

De ce nombre, plus de 220 000 onces proviennent des trois exploitations de la compagnie en Abitibi-Témiscamingue, soit La Ronde, Goldex et Canadian Malartic, cette dernière étant détenue à 50 % avec Yamana Gold.

Agnico Eagle a enregistré un bénéfice d’exploitation de 114 millions de dollars au cours de ce trimestre, soit deux fois moins que pour la même période l’an dernier. Selon la compagnie, la baisse du prix de l’or entre 2020 et 2021 explique en partie ces marges bénéficiaires plus minces.

Pour Daniel Paré, vice-président opérations pour l’Est du Canada, ces résultats témoignent de la vitalité de la compagnie.

Ça reflète avant tout le travail de nos employés dans toutes nos divisions, lance-t-il. Nos mines de la région performent bien et, jumelées à nos opérations au Nunavut, elles forment un gros morceau de la compagnie. Après neuf mois de notre année financière, nous sommes au point où nous souhaitons être et on demeure dans nos prévisions de produire plus de 2 millions d’onces d’or en 2021.

Agnico Eagle ajoute poursuivre une stratégie agressive en exploration pour prolonger la vie de ses mines dans la région. Goldex et La Ronde ont des réserves confirmées pour plus de 10 ans, tandis que Canadian Malartic pourra vivre encore au moins 20 ans, avec le développement du projet souterrain Odyssey, dont les travaux de construction sont amorcés.

La tour de béton a été construite de septembre à octobre et elle est déjà bien visible de la route 117. Le projet demeure dans les temps et dans les coûts , ajoute Daniel Paré.

Le projet Odyssey est situé près de l'entrée est de Malartic (archives). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Fusion avec Kirkland Lake Gold

Agnico Eagle espère que son projet de fusion avec Kirkland Lake Gold, annoncé à la fin septembre, pourra se concrétiser d’ici la fin de l’année ou au début 2022.

C’est un beau projet pour les deux entreprises, affirme le vice-président. Cette fusion joindra deux entreprises déjà très performantes, tant en Abitibi-Témiscamingue que dans le nord de l’Ontario. Dans un rayon de quelques centaines de kilomètres, on aura une production annuelle de 2 millions d’onces d’or.

Le vote des actionnaires sur cette fusion débutera le 26 novembre.