Des hôpitaux de Toronto finalement autorisés à congédier leurs employés non vaccinés

Le juge Sean Dunphy affirme qu'il n'a pas la compétence pour accorder la réparation demandée par un groupe de travailleurs non vaccinés.

Le juge avait accordé l'injonction provisoire la semaine dernière après que plusieurs employés non vaccinés eurent déposé une demande d'urgence dans le cadre d'une contestation judiciaire contre le mandat de vaccination du Réseau universitaire de santé.

Le réseau hospitalier avait déclaré que le personnel n'ayant pas reçu les deux doses de vaccin contre la COVID-19 avant le 22 octobre perdrait son emploi. Les travailleurs allèguent que la politique est illégale et discriminatoire.

Plusieurs centaines d'employés d'hôpitaux en Ontario ont d'ores et déjà été renvoyés pour des raisons similaires. Chaque hôpital peut adopter une politique de vaccination obligatoire, et nombreux sont ceux qui l'ont fait.

Le premier ministre Doug Ford se donne encore quelques jours pour décider d'harmoniser ou non ces politiques.

L’ UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto déclare que 99 % de ses employés sont pleinement vaccinés.

Dans un courriel à Radio-Canada, le PDG du réseau dit respecter le choix des travailleurs non vaccinés.

Je suis désolé de voir quiconque partir, mais [...] j'ai aussi du respect pour ceux qui ont choisi la santé et la sécurité des patients et pour les collègues qui ont fait ce qui était possible pour se protéger les uns les autres.

Une citation de :Kevin Smith, PDG du Réseau universitaire de santé