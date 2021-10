Sébastien D’Astous fait le bilan de sa campagne électorale à Amos

Celui qui sollicite un troisième mandat a mis l’accent sur son intégrité, son professionnalisme et son expérience. Il a dit avoir rencontré beaucoup de gens sur le terrain et qu’il partageait plusieurs de leurs préoccupations, notamment dans le dossier de la chloration de l’eau qu’il entend régler rapidement s’il est réélu.

Il veut aussi travailler à la relance du centre-ville.

Quand on a décidé de refaire le centre-ville, c’était dans le but d’attirer les gens, d’attirer les commerces, c’était notre but premier. Alors maintenant, il faut s'asseoir avec les commerçants, avec les citoyens, avec les acteurs du développement économique. Il faut trouver des solutions, des solutions qui vont être durables pour attirer des commerces. Le commerce a changé partout sur la planète, c’est de voir comment est-ce qu’on peut tirer notre épingle du jeu, être innovant et mettre des choses en place , a-t-il déclaré.

Ses principaux engagements

Les phases 1 et 2 de réfection de la 1re Avenue se sont déroulées en 2018 et 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Sébastien D’Astous a aussi rappelé ses principaux engagements: création de 180 places en garderie, taux de taxation qui n’augmente pas plus vite que l’inflation, déploiement du compostage aux commerces, industries et institutions et la phase 3 de la réfection de la 1re Avenue.

Le maire sortant a aussi évoqué son désir de livrer le nouveau chalet de ski de fond de la Forêt récréative Dudemaine.

On en parle depuis plusieurs années. On ne peut pas faire ça seul, ça prend des sommes du gouvernement. Je travaille extrêmement fort présentement pour essayer de cadrer le projet. J’espère que d’ici quatre ans, on va pouvoir dire que ce dossier-là est réglé , a-t-il indiqué.

Toujours en matière d’infrastructures sportives, Sébastien D’Astous a aussi exprimé sa volonté de soutenir l’ajout de plateaux sportifs à l’école secondaire d’Amos.

À partir du moment que le constat est fait, que le centre de services scolaire a la volonté de développer un projet, la municipalité et la MRC se doivent d’être des partenaires pour faciliter les discussions avec le gouvernement. C’est un dossier qui doit avancer dans les prochaines années , a-t-il lancé.

Appel au vote

Sébastien D’Astous a aussi invité les citoyens à voter en grand nombre lors du vote par anticipation et aux élections du 7 novembre.