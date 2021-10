Les robots-chiens de Boston Dynamics bougent comme Jagger

Le vidéoclip emblématique de Start Me Up, des Rolling Stones, fait l’objet d’une reprise, mais pas par n’importe qui… ou plutôt n’importe quoi : ce sont les robots-chiens de Boston Dynamics qui signent cet hommage.

L’entreprise Boston Dynamics, affiliée au Massachusetts Institute of Technology (MIT), prouve une fois de plus que ses robots savent mieux danser que vous.

Dans leur plus récente vidéo, on peut voir les quadrupèdes exécuter les pas de Mick Jagger et des autres membres des Rolling Stones dans le vidéoclip de la populaire chanson Start Me Up. Le groupe célèbre ces jours-ci les 40 ans de la sortie de son album Tattoo You, qui comprend ce titre en 1re piste.

Ce n’est pas la première fois que le mythique groupe de musique collabore à une campagne marketing dans le domaine des technologies. Dans les années 1990, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a fait affaire avec les Rolling Stones en utilisant la même chanson pour une publicité de lancement du système d’exploitation pour PC Windows 95.

Il s’agit également d’une nouvelle démonstration des prouesses et avancées technologiques du robot Spot, dont les mouvements sont plus fluides et souples que jamais.

En décembre 2020, on a pu voir la collection de robots se déhancher avec grâce et agilité sur la chanson Do You Love Me de The Contours.

Les robots de Boston Dynamics, une entreprise qui a récemment été rachetée par le constructeur automobile Hyundai, sont commercialisés pour une clientèle professionnelle. Ils occupent notamment des emplois dans des usines, dans des mines, dans des centrales électriques et sur des chantiers, mais aussi dans des corps de police et dans l’armée.