Pas de retour en classe avant la fin de la grève du SCFP

Les élèves du Nouveau-Brunswick ne retourneront pas sur les bancs d'école avant la fin de la grève des employés du secteur public. L’apprentissage se fera à la maison, dès lundi, et jusqu'à la résolution du conflit de travail, a annoncé le ministre de l’Éducation Dominic Cardy.

Cette mesure touche toutes les écoles de la province.

L'accès aux écoles sera limité et nous demandons aux familles de s'organiser pour faire la collecte des objets essentiels le plus rapidement possible , a dit le ministre lors d’un point de presse.

Le Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick (SCFP), qui représente environ 20 000 employés gouvernementaux, a annoncé qu'il déclenchait la grève, un peu avant 6 h vendredi matin.

Je sais que la transition rapide à une journée fonctionnelle ce matin tôt a perturbé la vie de plusieurs familles partout dans la province [...] c’est dommage que nous ayons été avertis seulement quelques heures avant que les autobus ne circulent au Nouveau-Brunswick , a dit le ministre.

Toutes les écoles du Nouveau-Brunswick ont rapidement annoncé qu’elles fermaient leurs portes pour la journée.

Les enseignants ne sont pas membres du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , mais l’absence potentielle des chauffeurs d'autobus, des concierges et du personnel administratif a d'importantes répercussions sur le bon fonctionnement des écoles.

Le ministre Dominic Cardy affirme que la pandémie de COVID-19 aura permis au système scolaire de devenir plus flexible , et qu'il est prêt à réagir à des crises comme celle-ci.

Les élèves ont besoin de la stabilité et de la routine qu’un horaire régulier peut leur apporter , ajoute-t-il pour expliquer sa décision.

Le ministre Dominic Cardy et le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs ont répété à d'innombrables reprises lors du point de presse que la grève du SCFP était un choix .

Je dois vous exprimer ma déception envers les dirigeants du SCFP qui ont choisi de perturber davantage l’éducation des élèves du Nouveau-Brunswick, en pleine crise mondiale, en pleine pandémie , a dit le ministre Dominic Cardy. Le syndicat a fait un choix et je ne pense pas qu’il s’agisse d’un choix justifiable pour nos écoles.

Parmi les autres travailleurs représentés par le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , il y a aussi des agents correctionnels, des préposés aux soins, des assistants de laboratoire, des agents de sécurité, des bibliothécaires et des mécaniciens, pour n'en nommer que quelques-uns.

Les sections locales ne sont pas toutes en grève vendredi et le syndicat précise qu'il ne dévoilera pas quelles sections sont ou ne sont pas sur les piquets de grève au cours des prochains jours pour des raisons stratégiques.

Plus de détails à venir.