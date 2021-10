Élections municipales : les priorités des candidats à la mairie de Val-des-Monts

Le maire de Val-des-Monts, Jacques Laurin, a décidé de ne pas se représenter aux élections municipales de novembre. Il quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli.

Les résidents de Val-des-Monts, qui compte entre autres Perkins, Saint-Pierre-de-Wakefield, Poltimore et Val-Paquin, devront choisir un maire parmi les candidats Serge De Bellefeuille, Michel B. Gauthier, Jules Dagenais et Jean Lafrenière.

Serge De Bellefeuille : réduire les impôts

Serge De Bellefeuille propose, entre autres, de réduire le taux d'imposition municipale et veut surtout trouver une solution pour les résidents de chemins privés.

Serge De Bellefeuille, candidat à la mairie de Val-des-Monts Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les chemins privés à Val-des-Monts ont besoin d'entretien d'été et d'hiver et plusieurs résidents réclament soit une baisse de taxes ou que la municipalité défraie les coûts d'entretien. Et présentement, dans la loi, nous avons les moyens de mettre ça en place , affirme M. De Bellefeuille.

Il s'agit de donner une subvention aux gens des chemins privés, c'est-à-dire à l'association qui représente un chemin , ajoute-t-il. Et cette association-là doit faire une reddition de comptes à la fin de l'année et on doit avoir une entente entre les deux parties pour mettre cela en place.

Le candidat à la mairie espère aussi régler un problème de communication à la municipalité et souhaite donner la responsabilité à un employé municipal de faire un suivi avec tous les résidents qui tentent de communiquer avec la municipalité.

Michel B. Gauthier : de conseiller à maire?

Le candidat à la mairie et conseiller sortant Michel B. Gauthier fait aussi de la transparence et de la communication un enjeu prioritaire.

Le conseiller sortant et candidat à la mairie de Val-des-Monts, Michel B. Gauthier Photo : Radio-Canada / Christian Milette

On me dit tout le temps : "on communique bien à Val-des-Monts et on est très transparents, M. Gauthier". Mais on a toujours l'impression que quand on a des choses, on n'est pas au courant. Et puis, je vous dirais que c'est assez vrai parce qu'on pourrait être beaucoup plus proches de la population , estime-t-il.

Moi, dans ma plateforme, j'ai toujours demandé qu'on ait des comités de citoyens, si les citoyens veulent participer évidemment, et dans cette campagne, je veux implanter des conseils de quartier , soutient M. B. Gauthier.

Parmi ses autres priorités, il souhaite la construction d'une nouvelle école secondaire, une analyse de la problématique des chemins privés et un débat de fond sur la taxation.

C'est toujours la grosse question qu'on pose à tout le monde. On va avoir à faire un choix judicieux, cette année, parce qu’on nous annonce un prix de l'index du coût de la vie à 5 %. Ça va être grave. Il va falloir prendre les bonnes décisions.

Pour M. B. Gauthier, il s'agit d'une nouvelle tentative de devenir maire, lui qui avait tenté sa chance, sans succès, en 2009 et 2013.

Jules Dagenais, le retour en politique

L'ancien conseiller de district, Jules Dagenais, fait un retour en politique. Réélu en 2009 et 2013, il avait décidé de ne pas se représenter en 2017 et de tourner la page.

La mairie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Le timing était bon , justifie-t-il, cette année. J'ai fait le travail de conseiller municipal. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour être maire. Je sais comment la machine marche.

Jules Dagenais, candidat à la mairie de Val-des-Monts Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le candidat à la mairie veut s'attaquer au nouveau plan d'urbanisme, afin qu'il reflète bien les particularités de la municipalité.

J'aimerais consulter la population en présentiel. Je veux entendre les différents groupes. Un plan d'urbanisme, on va l'avoir pour longtemps. [...] Donc, l'une des premières lettres que je vais écrire sera à la ministre des Affaires municipales du Québec pour demander une extension à la date limite de février 2022 pour adopter le plan d'urbanisme, parce qu'on a besoin de plus de temps pour se l'approprier.

M. Dagenais souhaite aussi la construction d'une école secondaire à Val-des-Monts. Selon lui, la question des chemins privés doit également être traitée, alors que l'enjeu était déjà évoqué par les électeurs lorsqu'il s'est fait élire conseiller.

Une des choses que je veux faire, c'est de réactiver le comité qui avait été mis sur pied en 2013 par le maire sortant Jacques Laurin pour voir ce qui peut être fait par la Municipalité.

La municipalité de Val-des-Monts compte plus de 12 000 résidents. Un nombre important de résidences secondaires sont situées dans la municipalité, de sorte qu'en période estivale, 10 000 villégiateurs saisonniers s'ajoutent à la population locale.

La gestion du patrimoine naturel est donc un enjeu important pour tous les candidats qui souhaitent un meilleur encadrement des voies navigables et de la circulation locale.

Le candidat Jean Lafrenière ne s'est pas rendu disponible pour répondre aux questions d'ICI Ottawa-Gatineau.

Avec les informations de Christian Milette et de Frédéric Pepin