Culture : les engagements des candidats à la mairie de Gatineau

Bibliothèques : on ne change pas une recette qui gagne

Maude Marquis-Bissonnette a été la première candidate à la mairie de Gatineau à dévoiler ses engagements pour le secteur culturel. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Dans la lignée du maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin, qualifié d’allié par les acteurs du secteur culturel gatinois, la chef d’Action Gatineau Maude Marquis-Bissonnette entend, sans grande surprise, consacrer une part importante du budget culture de la Ville aux bibliothèques. Fer de lance de la politique culturelle du maire sortant, il s’agit du service le plus achalandé à Gatineau , rappelle Maude Marquis-Bissonnette.

Même pendant la pandémie, alors que les bibliothèques étaient fermées, il y a eu une augmentation importante d’achalandage, notamment pour les services en ligne. Une citation de :Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie de Gatineau

Outre la poursuite de la politique de rajeunissement des bibliothèques de quartier à hauteur de 4 millions $, les engagements d’Action Gatineau prévoient également la création d’une bibliothèque centrale, pour 4 millions $ supplémentaires.

À cela s’ajoute la promesse d’injecter 6 millions $ dans les infrastructures culturelles, pour des projets comme celui du Centre des arts de la scène de Gatineau, rue Gamelin.

Une autre priorité annoncée consiste à inclure la culture dans le plan de relance du centre-ville, avec une enveloppe de 25 millions $. La culture, on le sait, est un moteur de développement économique […]. Cela permet aussi de bâtir notre identité, de créer de la fierté , fait valoir Maude Marquis-Bissonnette, qui veut mettre le centre-ville sur la map .

Rafraîchir une politique culturelle vieille de 17 ans

La candidate à la mairie de Gatineau France Bélisle, dans les studios de Radio-Canada le 22 octobre 2021. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

France Bélisle ambitionne d’investir 2 millions $ supplémentaires pour faire rayonner Gatineau .

Doter le service de l’urbanisme d’un expert en patrimoine, soutenir le projet de musée régional de l’Outaouais ou encore bonifier l’offre culturelle et événementielle dans l’Est de la Ville, font ainsi partie des propositions de la candidate indépendante.

Des pistes incluses au cœur d’une priorité plus globale, pensée pour cadrer et orienter les futures décisions municipales en matière de culture : rafraîchir la politique culturelle de la ville de Gatineau qui date de 2004.

La première étape pour avoir une vision de la culture dans son déploiement, dans son ADN mais aussi dans son financement, c’est d’avoir une politique culturelle qui tient compte de la manière dont la culture a évolué ces 17 dernières années. Une citation de :France Bélisle, candidate à la mairie de Gatineau

La culture est essentielle et elle est doublement importante dans une ville comme Gatineau, parce que c’est une ville où il y a un peu plus de 50 % des gens qui ne sont pas nés ici , souligne France Bélisle. Le meilleur outil pour développer un sentiment d’appartenance et de fierté, à mon avis, c’est la culture. Je pense qu’il faut soutenir ça .

France Bélisle veut par ailleurs capitaliser sur le dynamisme de la ville, son offre culturelle riche , faire des parcs urbains des vitrines de culture, ou encore soutenir les talents sur son territoire et les faire rayonner . Ça ne peut pas se limiter à la programmation culturelle municipale. Quand on est une Ville, on est une tribune pour les gens, pour les succès, pour les talents .

Miser sur les collaborations

Le candidat à la mairie de Gatineau Jean-François LeBlanc, dans les studios de Radio-Canada le 22 octobre 2021. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Jean-François LeBlanc veut miser sur la collaboration. On l’a fait au niveau du développement économique [...] Cette recette, je veux l’appliquer au niveau des arts et de la culture , affirme-t-il.

J’ai des plans pour faire rayonner Gatineau au niveau des arts et de la culture. Je pense qu’on peut faire des collaborations avec Ottawa et d’autres villes du Québec. Une citation de :Jean-François LeBlanc, candidat à la mairie de Gatineau

Le candidat cite en exemple son projet baptisé Artibus, un autobus touristique interurbain, qui permettrait aux visiteurs de découvrir l’offre proposée par les galeries d’art des deux villes voisines. Une formule qui permettrait de travailler en collaboration avec les artistes, les hôtels et l’industrie touristique.

Pour soutenir la relance d’un secteur durement touché, le candidat souhaite par ailleurs accompagner les artistes, notamment en les appuyant en matière de promotion, faisant valoir le gros budget de communication de la ville pour aller chercher plus de gens, plus rapidement . Il faut penser autrement nos communications pour utiliser la puissance du réseau de la Ville et des partenaires .

Préserver les acquis de l'ère Pedneaud-Jobin?

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Quel que soit celui ou celle qui s’installera à la mairie à l'issue du scrutin du 7 novembre, les acteurs du secteur culturel de la région soulignent la nécessité de préserver les acquis.

C’est important de garder cette conversation entre les élus, les fonctionnaires et les organismes culturels qui représentent les artistes professionnels, c’est vraiment crucial pour les prochaines années , anticipe le directeur artistique de Transistor média et artiste originaire de Gatineau, Julien Morissette.

On a été très bien servi avec Maxime Pedneaud-Jobin dans le secteur culturel, ça a été vraiment épatant, on a fait des pas de géant. Une citation de :Julien Morissette, directeur artistique de Transistor média

Même son de cloche du côté de Aïchatou Touré, présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau et coresponsable du festival Kafe-Karamel, qui estime qu’il faut continuer à améliorer les choses, continuer à diversifier l’offre, continuer à travailler ensemble pour offrir une scène culturelle diversifiée pour tous les âges, pour tous les goûts , encourage-t-elle.

La directrice générale de Culture Outaouais, Julie Martineau, souligne également que le souhait du secteur est de préserver les acquis. Déplorant qu’on ne parle pas assez de culture, un secteur économique qui génère un PIB , la directrice de Culture Outaouais souligne l’importance d’un dialogue continu avec les élus pour qu’ils soient à l’écoute du secteur, de l'écosystème des artistes, des entreprises culturelles, des organismes et de ce qu’ils vivent .

Les enjeux ne manquent pas. Aïchatou Touré, Julie Martineau et Julien Morissette citent tour à tour la professionnalisation et la rétention des artistes, la disponibilité de lieux de création, l’accompagnement des organismes dans un contexte de relance post-pandémie, le soutien des industries de l'audiovisuel, l’initiation des jeunes publics à la culture... Autant de sujets dont devra s’emparer celui ou celle qui rejoindra bientôt la mairie de Gatineau.

Avec les informations de Kevin Sweet et Christelle D’Amours