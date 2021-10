À ce sujet, il a évoqué l'entente conclue avec l'entreprise pour que son siège social des Amériques soit au Québec.

Ça veut dire que, techniquement, à l'avenir, quand il va y avoir des contrats pour les Amériques, ça va passer par le Québec. C'est ici que la direction va être , a soutenu le premier ministre.

M. Legault s'est ainsi penché, dans les premières minutes de son allocution, sur le projet de fermes verticales de la compagnie Océan Vert pour souligner à quel point il croit que l'avenir de l'usine s'annonce radieux.

J'ai de grosses visées pour Alstom et pour La Pocatière. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Il a aussi rappelé que le plus grand actionnaire d'Alston est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et que son gouvernement a accordé un prêt de 56 millions de dollars pour que le nouveau propriétaire de l'usine, Alstom, transfère trois contrats du Mexique vers l'usine de La Pocatière.

Le premier ministre a ajouté qu'il s'agit seulement d'un début, car, selon lui, les trains électriques représentent une belle avenue pour lutter contre les changements climatiques.

Les trains électriques et le transport collectif, c'est l'avenir. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

L'usine Alstom de La Pocatière (archives) Photo : Radio-Canada

Mon objectif, c'est qu'à l'avenir, une partie des trains-tramways soit fabriquée au Québec quand il y a des contrats aux États-Unis ou au Canada, pas juste au Québec. Au Québec, ça va de soi que ça va passer par Alstom. Je vous garantis cela. On va respecter les lois internationales, mais on ne sera pas naïfs. On n'ira pas donner des contrats pour fabriquer en Inde , a expliqué M. Legault.

Après sa visite à Saint-Pacôme, François Legault s'est justement rendu à La Pocatière pour des rencontres privées auxquelles la presse n'était pas conviée.

Avec la collaboration de Denis Leduc