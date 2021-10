L’Université de la Saskatchewan se porte à la défense de la Dre Carrie Bourassa

L’ascendance autochtone n'était pas une exigence du poste. Une citation de :Communiqué de presse de l'Université de la Saskatchewan

Carrie Bourassa est professeure au département de santé communautaire et d’épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan. Elle y dirige le Morning Star Lodge, un laboratoire de recherche en santé autochtone.

L’Université mentionne que la qualité des travaux universitaires de la professeure Bourassa est éloquente et a grandement contribué à la santé des communautés à travers le Canada. Elle est une chercheuse en santé et une leader très appréciée et largement respectée, tant au sein de l’Université que dans le cadre de son vaste travail de recherche communautaire , peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Cette semaine, des collègues ont affirmé que les origines de la Dre Bourassa qui se présente comme Métisse, Anichinabée et Tlingit depuis des années sont fausses.

Toute enquête sur ce type d'allégation serait informée et guidée par les politiques et procédures de l'Université , dit l'établissement, ajoutant que toute plainte académique est confidentielle.