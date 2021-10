Terre-Neuve-et-Labrador exigera le masque de la maternelle à la 3e année

Pour tous les élèves de la province, le port du masque est désormais obligatoire en tout temps, sauf pendant les cours de musique et d’éducation physique, ainsi que pendant les repas.

La Dre Fitzgerald annonce aussi le retour des cohortes dans les écoles élémentaires et les garderies. Les élèves de la maternelle à la 6e année devront rester dans leur cohorte pendant la journée scolaire afin de limiter les contacts.

La Dre Fitzgerald indique que la nouvelle politique est directement liée à une éclosion dans la péninsule de Burin, qui compte actuellement 77 cas.

Le port du masque et les cohortes peuvent réduire les risques de propagation, et nous aurions possiblement eu moins de cas de COVID-19 [dans la péninsule de Burin] si ces mesures étaient en place , affirme la Dre Fitzgerald. Si on veut éviter d’autres fermetures d’écoles, il faut resserrer les mesures de santé publique.

À l’heure actuelle, l’école Donald C. Jamieson, à Burin Bay Arm, et l’école Sacred Heart, à Marystown, sont fermées à cause d’une éclosion. L’apprentissage se poursuit en mode virtuel.

La Dre Fitzgerald rappelle que, pour le moment, il n'existe aucun vaccin approuvé par Santé Canada pour les 35 000 élèves âgés de moins de 12 ans à Terre-Neuve-et-Labrador.

8 nouveaux cas à T.-N.-L.

La Dre Fitzgerald fait état de 8 nouveaux cas de COVID-19 et de 10 rétablissements, vendredi. Cinq nouveaux cas se situent dans la zone sanitaire de l’Est. Trois cas se trouvent dans la zone du Centre.

Il y a actuellement 99 cas actifs dans la province.