The French Dispatch, de Wes Anderson, une déclaration d’amour à la France

Une déclaration d'amour à la France et au journalisme : The French Dispatch, de l'inclassable Wes Anderson, qui prend l’affiche vendredi dans certaines salles au pays, entraîne dans sa folie douce une distribution impressionnante, de Bill Murray à Tilda Swinton, interprètes fidèles du cinéaste, en passant par Léa Seydoux et Timothée Chalamet.

Tourné à Angoulême, dans l’ouest de la France, avant la pandémie, ce film très attendu de l'auteur de L’hôtel Grand Budapest (2014), La vie aquatique (2004) ou À bord du Darjeeling Limited (2007) a attendu des mois pour être présenté en sélection officielle à Cannes, puis sortir enfin au cinéma.

Le cinéaste ne fait rien comme les autres : à Cannes en juillet, c'est à bord d'un bus que la distribution étoilée de son film a débarqué pour enflammer le tapis rouge.

The French Dispatch décline l'art de la miniature et du détail de Wes Anderson, avec une histoire en quatre chapitres, dans la ville française fictive d'Ennui-sur-Blasé.

Bill Murray, fidèle entre les fidèles du cinéaste, y joue le rôle du rédacteur en chef du supplément d'un magazine américain, hommage à peine voilé au style de journalisme de reportage du New Yorker, dont il est un grand adepte.

Le spectateur y croise un reporter à vélo (Owen Wilson); un cuisinier de commissariat (Stephen Park), un jeune révolutionnaire amoureux (Timothée Chalamet), une gardienne de prison (Léa Seydoux) qui pose nue pour un détenu artiste... S'y ajoutent Benicio Del Toro, Adrien Brody ou encore Tilda Swinton.

Le décès du patron du journal va être l'occasion pour les journalistes, à l'heure de se réunir pour rédiger la nécrologie, de dévoiler leur propre quotidien, leurs sources d'inspiration ou leurs faits de gloire.

Trois ou quatre films en un

The French Dispatch se regarde comme à travers un kaléidoscope pointé sur la France, son cinéma et le journalisme, zappant de façon frénétique entre références et clins d'œil en tout genre revendiqués et remixés à la sauce Wes Anderson, de l'écrivain James Baldwin au chanteur français Christophe en passant par l'homme politique écologiste français Daniel Cohn-Bendit.

Tourner ce film, c'était comme faire trois ou quatre films, je devais concevoir, faire le casting, tout était à faire [...] Chaque fois, nous faisions une nouvelle histoire, et il y avait beaucoup de figurants. Il y a plus de 1000 habitants d'Angoulême dans le film , a raconté le réalisateur à l'AFP lors de la présentation de The French Dispatch à Cannes.

Il y montre l'étendue de son savoir-faire cinématographique, n'hésitant pas à alterner couleur et noir et blanc ou à faire un détour par le dessin animé, qu'il avait pratiqué dans Fantastique Maître Renard et L’île aux chiens.

Mais The French Dispatch pousse son cinéma en courtepointe encore plus loin que les précédents Wes Anderson, avec ses petites histoires enchâssées, conçues comme autant de chapitres visuels. L'histoire, elle, est parfois réduite au rang de prétexte.

La France que filme Wes Anderson y est représentée dans une version rétro et fantasmée, rebâtie de A à Z par ce natif du Texas installé dans l'Hexagone. La raison pour laquelle j'ai commencé à venir en France, c'est parce que le cinéma français signifiait tellement pour moi, c'était une telle partie de ma vie que ça m'a amené là , a expliqué le réalisateur.