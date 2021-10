À trois jours de l’ouverture du sommet sur le climat à Glasgow, le nouveau ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, se réjouit de l'aboutissement d'une entente de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement. Il avertit du même souffle plusieurs États, dont la Chine et le Québec, les appelant à en faire plus et plus rapidement.

Les gens ont tendance à voir ce genre de conférence comme un match de hockey avec des gagnants et des perdants. L’approche la plus prudente, c’est de voir cela comme un continuum. Parfois, ça va mieux parfois ça va moins bien , a souligné le ministre, qui a assisté à 19 de ces conférences jusqu’ici, principalement en tant que militant écologiste.

Mais ce n’est pas parce que ça ne va pas aussi bien qu’on l’aurait espéré que rien ne ressortira de la conférence , a-t-il ajouté.

En conférence de presse, M. Guilbeault s’est déclaré prudemment optimiste .

Ce sont des négociations qui sont difficiles, et ce n’est pas tout le monde qui veut faire plus et plus vite. Une citation de :Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada

Souvent décrite comme la conférence de la dernière chance pour tenter de limiter le réchauffement climatique, la COP26 s’ouvrira sur front de divergences.

Selon une fuite de documents dévoilée par Greenpeace la semaine dernière, des pays tels que l'Australie, le Brésil et l'Arabie saoudite ont récemment tenté d'atténuer les conclusions du rapport du GIEC, un comité scientifique des Nations unies sur le climat.

En 2020, 82 % de la production mondiale d'énergie provenait d'énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel). Photo : La Presse canadienne / jason Franson

Un conseiller du ministère saoudien du Pétrole aurait par exemple demandé au GIEC que des phrases telles que la nécessité de mesures urgentes pour atténuer le changement climatique ou le basculement rapide vers des sources zéro carbone soient supprimées du rapport, d'après la BBCBritish Broadcasting Corporation . L’Australie défend de son côté fermement l’utilisation du charbon.

Pour Greenpeace, ces actions montrent que certains pays s'adonnent à des jeux de coulisses qui vont à l’encontre de la volonté de leurs citoyens qui demandent des actions pour contrer les changements climatiques. Il y aura un gros effort d'écoblanchiment à Glasgow qui doit être dénoncé et reconnu , avait déclaré Jennifer Morgan, directrice de Greenpeace International.

Vendredi, le secrétaire général de l' ONUOrganisation des Nations unies , Antonio Guterres, a appelé vendredi le G20 à remettre sur le bon chemin les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique. Pour lui, il y a un risque grave que Glasgow ne donne pas le résultat espéré.

L'aide de 100G $ sur les rails

M. Guilbeault souligne de son côté qu’un des objectifs névralgiques est d’ores et déjà atteint, soit celui de l’aide annuelle de 100 milliards de dollars que les pays industrialisés se sont engagés à verser des pays en voie de développement.

Cette aide, décidée en 2009 à la COP15 de Copenhague, devait commencer à être versée à partir de 2020. Mais en 2019, le fonds n’était doté qu’à 80 % et le Canada et l’Allemagne ont été mandatés pour remobiliser les partenaires.

Steven Guilbeault a donné une conférence de presse vendredi afin de discuter de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, soit la COP26, à laquelle il assistera, à Glasgow, du 1er au 12 novembre 2021. Photo : Radio-Canada

C’est un geste qui démontre à lui seul que la communauté internationale fait encore confiance au Canada. Au temps du premier ministre Stephen Harper, on ne demandait pas au Canada de coprésider un groupe de travail , a déclaré M. Guilbeault qui a vanté le travail de son collègue Jonathan Wilkinson qui copréside ce comité.

Les avancées dans ce dossier permettront probablement de calmer la frustration des pays en développement qui sont souvent les premières victimes des changements climatiques.

Les 100 milliards de dollars en financement climatique ne sont pas qu'une bouée de sauvetage pour les communautés pauvres et vulnérables qui sont sur la ligne de front d'une crise climatique qu'ils n'ont pas créée. C'est le strict minimum que les pays riches doivent faire pour remplir leurs engagements. Une citation de :Mohamed Adow, directeur du centre d'études et de recherches Power Shift Africa

Lors de la COP26, le Canada ne dévoilera pas de nouvelle cible, mais présentera officiellement l’un de ses principaux engagements électoraux : plafonner et couper les émissions du secteur pétrolier et gazier. Il y aura des consultations avec les provinces, l’industrie les Premières Nations et la société civile , a tenu à préciser le ministre Guilbeault.

Ce dernier a rappelé que les défis occasionnés par le réchauffement climatique représentaient le combat de notre vie .

Interrogé par les journalistes, le chef de la délégation canadienne à Glasgow a souligné que la Chine, au même titre que les autres pays industrialisés, devait en faire plus et que le Québec, même s’il en a déjà fait beaucoup en matière de lutte aux changements climatiques, ne doit pas s’endormir sur ses lauriers .

Sans vouloir se prononcer directement au sujet du projet de troisième lien, entre Lévis et Québec, M. Guilbeault a rappelé qu'aucun projet n'avait encore été présenté au gouvernement fédéral, mais que ce dernier ferait alors l'objet d'une évaluation fédérale d'impact, n'en déplaise à certains .

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient à Glasgow du 1er au 12 novembre.