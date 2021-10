La valeur foncière des propriétés augmente de 8,9 % à Sherbrooke

En moyenne, le secteur résidentiel, qui constitue 70 % de la richesse foncière de la Ville, a subi une hausse de 10,3 %. La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale est évaluée à 259 700 $ à Sherbrooke, soit une hausse de 10 %, alors que celle d’un condo a grimpé à 205 000 $, une augmentation de 4,7 %.

Ce sont toutefois les chalets et les immeubles de six logements et plus qui ont connu la hausse la plus importante, dans le secteur résidentiel : la valeur des chalets a grimpé de 24,4 %, et les immeubles de six logements et plus de 14 %.

Il faut retenir que c'est une augmentation de la valeur de l’actif des propriétaires , signale la directrice du service des finances et trésorière à la Ville de Sherbrooke, Nathalie Lapierre.

Ces valeurs foncières ont été établies en du 1er juillet 2020, soit trois mois après le début de la pandémie alors que s'amorçait un véritable boom immobilier.

On débutait alors la forte croissance des valeurs. Il est important de savoir que la croissance des valeurs de l’année 2021 n’est pas incluse dans la variation des valeurs Une citation de :Eric Du Perron, chef de la division de l'évaluation à la Ville de Sherbrooke

Si la valeur du secteur résidentiel a grimpé, celle du secteur agricole et boisé a connu une hausse beaucoup plus importante : la valeur foncière a augmenté de 33,5 %. Le secteur commercial et des services ont pour leur part connu une augmentation moins marquée, avec une hausse respective de 3,7 % et 7,1 %.

C’est [d'ailleurs] la hausse de la valeur des terres agricoles qui cause cette hausse , mentionne Éric Du Perron.

Les services, bureaux, hôpitaux et écoles et les universités constituent 14 % de la richesse foncière. Quant aux commerces de détail, ils en représentent 7 %.

Cette hausse est moindre que certaines années passées. En 2010, la valeur foncière avait augmenté de 17,2 % et de 14,3 % en 2013.

Nous avons déjà eu des hausses supérieures. La valeur des terrains avait subi des hausses importantes à cette époque , explique M. Du Perron.

Augmentation des valeurs imposables par catégorie Augmentation des valeurs imposables par catégorie Catégories Augmentation Agricole et boisée 33,5 % Terrains vacants 17,6 % Industrielle 11,9 % Résidentielle 10,3 % Services 7,1 % Commerciale 3,7 %

D'autres éléments à considérer pour connaître l'impact sur l'impôt foncier

Nathalie Lapierre explique toutefois que l'augmentation de la valeur foncière ne correspond pas à l'augmentation de l'impôt foncier. Elle souligne qu'il manque une variable à l’équation pour établir le compte des contribuables sherbrookois.

C’est la combinaison de la valeur de la propriété au rôle d'évaluation et le taux de taxation qui permet d’établir l’impact réel sur le compte de taxes. Le citoyen ne peut pas présumer ce que sera le compte de taxes avant l’adoption du prochain budget. Une citation de :Nathalie Lapierre, directrice du service des finances et trésorière à la Ville de Sherbrooke

Ce sera par ailleurs le nouveau conseil municipal élu le 7 novembre prochain qui prendra la décision d’augmenter ou non le taux de taxation des citoyens.

Il faut distinguer le gel du compte de taxes du gel du taux de taxation. Il y a possibilité de diminuer le taux de taxation pour l’uniformiser en fonction de cette hausse de la valeur des propriétés. Tout dépend des choix budgétaires , signale Mme Lapierre.

Le nouveau d’évaluation 2022-2024 regroupe l'inventaire des 55 162 propriétés du territoire de la Ville de Sherbrooke. La valeur est valide pour la durée du rôle, à moins de modifications majeures.

Les citoyens sont par ailleurs invités à communiquer avec le service d’évaluation s’ils souhaitent contester la valeur de leur propriété qui est inscrite au nouveau rôle d’évaluation.