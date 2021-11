Qui suis-je?

Je m'appelle César et suis âgé de 19 ans. J'étudie au Collège Montmorency en arts, lettres et communications (profil littérature). Je suis d'origine syrienne. Homme de lettres par moments, renifleur de mondes par d'autres, amoureux des chiots, de la philosophie et de l'entraînement physique, je m'intéresse à la littérature de tous les genres, des temps médiévaux jusqu'au Nouveau Roman, sans oublier la paralittérature (Agatha Christie, George Orwell, Edgar Allan Poe et j'en passe). Je lis du Laferrière comme du Molière. C'est écouter les pensées des gens, leur imaginaire, qui m'est un réel exutoire. Écouter la poésie revient à écouter la musicalité des âmes dénudées, anciennes comme nouvelles, médiévales comme contemporaines.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Dans ma suite poétique, je tente d'aborder le thème de l'absurde, chose peu essayée en poésie et qui d'ailleurs me travaille toujours. Vous trouverez plus précisément, dans Finnegana, les thèmes sous-jacents de l'amour, de la guerre, du sexe, de l'hédonisme et de la mélancolie, tous imprégnés d'une touche d'incompréhension existentielle.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J'affectionne particulièrement les auteurs de l'absurde tels Kafka, Camus et Beckett, desquels je me suis grandement inspiré pour l'écriture de cette suite. La déambulation littéraire m'a elle aussi inspiré en facilitant l'accès à mon propre imaginaire intérieur, ce qui m'a également permis de prêter une attention davantage sensible et critique à mon écriture.

Les premières lignes

Betty concrétise

croque chocolats embrasse maladresses



Betty baby invite

larmes de pleureuses pleurer sale



couler

pour l’écoute

ça dit rien



face cachée de lune



Betty l’astre Betty farce Betty fond beautiful Une citation de :Extrait de Finnegana, de César Al-Zawahra

