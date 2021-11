Les promesses des candidats à la mairie de Bécancour

Les données colligées ont été tirées des communiqués reçus ainsi que des sites Internet des candidats.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Lucie Allard : La candidate entend travailler en étroite collaboration avec la Zone d’innovation de Bécancour. Elle veut également créer un poste de chargé de projet qui accompagnera les différents secteurs dans la réalisation de leurs projets.

Karl Grondin : Le candidat a pris l’engagement d’appuyer fermement l’implantation de la future Zone d’innovation au Parc industriel et portuaire de Bécancour.

Denis Vouligny : Le candidat a promis de poursuivre, auprès du gouvernement, les démarches pour l’accréditation de la Zone d’innovation à Bécancour. Il s’est aussi engagé à agencer les échanges avec le commissaire industriel et les acteurs du milieu.

ÉCONOMIE

Lucie Allard : La directrice d’un CPE a promis de diversifier l’économie municipale en poursuivant le développement des parcs industriels. Elle veut s’assurer que la Ville facilite le développement et l’expansion des entreprises déjà existantes et favorise la venue de nouvelles entreprises.

Karl Grondin : L’entrepreneur souhaite conserver un taux de taxation stable et des services attractifs . Il s’est engagé à investir dans les infrastructures de manière responsable et également à maximiser les retombées des investissements à venir pour les entreprises déjà établies sur le territoire.

Denis Vouligny : Le conseiller sortant a promis d’assurer la rigueur de la dette grâce à une vision évolutive.

Le candidat à la mairie Blak D. Blackburn n’a présenté qu’un engagement, soit de mettre fin à la stigmatisation systémique des entreprises de cannabis et des utilisateurs tant médicaux [sic] que récréatifs .

VIE MUNICIPALE

Lucie Allard : La candidate a pris de nombreux engagements sur ce sujet. D’abord, elle souhaite mettre à contribution les jeunes si elle est élue, notamment en offrant des activités de sensibilisation dans les écoles et en mettant sur pied un conseil jeunesse pour former la relève. Mme Allard a aussi promis d’actualiser la Politique familiale et la Politique des aînés adoptées par la Ville, de restaurer certains lieux de rassemblement, d’améliorer l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent, de créer des comités de citoyens dans tous les secteurs et d’amorcer les démarches pour l’établissement d’une maison de soins de fin de vie à Bécancour.

Karl Grondin : L’ancien conseiller municipal s’est engagé à instaurer un comité consultatif en sécurité routière et bon voisinage, à encourager la construction de logements abordables et adaptés pour les aînés, et à tenir des consultations mensuelles dans chaque secteur. Il souhaite aussi attirer les familles et les travailleurs à s’installer à Bécancour.

Denis Vouligny : Le candidat a promis de créer un programme d’accueil aux nouveaux arrivants, de reconduire le budget participatif citoyen et de développer un plan d’action avec les organismes communautaires. Sur le plan familial, M. Vouligny affirme que, s’il est élu, il interviendra auprès du gouvernement afin d’augmenter le nombre de places en garderie à Bécancour, planifiera la création de nouveaux parcs pour enfants et favorisera le développement de fêtes familiales.

ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lucie Allard : La candidate a pris l’engagement d’adopter une politique d’approvisionnement local et de valoriser les initiatives d’économie circulaire et l’achat local. Elle souhaite également actualiser et mettre en œuvre le Plan de développement durable de la Ville et faire adhérer Bécancour à la déclaration d’engagement pour le climat de l’Union des municipalités du Québec.

Karl Grondin : Celui qui a été candidat à la mairie en 2013 a promis de favoriser l’installation de bornes électriques avec un programme de subvention.

Denis Vouligny : Le candidat souhaite analyser l’électrification des véhicules municipaux, promouvoir l’achat local, localiser des emplacements propices à la plantation d’arbres en soutenant la Politique de l’arbre, et favoriser l’établissement d’un incubateur agricole et la disponibilité de terres utiles à la relève agricole.

TOURISME

Lucie Allard : Au cours de sa campagne, Lucie Allard a promis de valoriser les attraits touristiques de Bécancour, en plus de soutenir les organismes qui œuvrent dans les arts, la culture et le patrimoine, et de favoriser la création de forfaits touristiques.

Karl Grondin : Le candidat s’est engagé à valoriser le secteur agrotouristique sur l’ensemble du territoire par la création d’un circuit ayant pour objectif de faire découvrir les producteurs et les transformateurs.

Denis Vouligny : Le conseiller sortant veut planifier et redéfinir les attentes des principaux acteurs touristiques.

CULTURE

Lucie Allard : La candidate s’est engagée à adopter une politique culturelle, à constituer un conseil local du patrimoine qui donnera son avis sur les questions de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel, et à maintenir le soutien accordé à Patrimoine Bécancour et à la Société acadienne Port-Royal.

Karl Grondin : L’entrepreneur a promis de bonifier le mandat culturel de Diffusion Plein Sud.

Denis Vouligny : Le candidat souhaite appuyer l’émergence, la création et les rencontres entre la communauté artistique et la population.

TRANSPORTS

Lucie Allard : Dans le dossier du doublement de l’autoroute 55, Mme Allard souhaite la construction d’un échangeur qui desservira la rue Thibodeau, le chemin Prince et le chemin Forest.

Karl Grondin : Le candidat veut prioriser la sécurisation des accès à l’autoroute 55 dans les travaux de doublement en prévoyant des solutions de rechange au trafic lourd et en respectant la quiétude des quartiers résidentiels.

Denis Vouligny : Pour sa part, M. Vouligny entend demander la mise en place de radars de contrôle de la vitesse.

SPORTS ET LOISIRS

Lucie Allard : La candidate a proposé d’améliorer et de prolonger le réseau cyclable, et de le relier aux attraits touristiques afin d’améliorer leur accessibilité et leur mise en valeur.

Karl Grondin : Le candidat a promis de poursuivre la bonification du réseau cyclable sécuritaire à l’ensemble des secteurs, notamment en reliant le domaine Godefroy au cœur villageois de Saint-Grégoire.

Denis Vouligny : Le candidat s’est engagé à poursuivre le développement des pistes cyclables.