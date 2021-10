Il y a un an, je me suis rendu à un centre de dépistage de la COVID-19 à Edmonton, parce que j’avais l’impression de souffrir de quelque chose qui ressemblait un peu à la grippe saisonnière.

Le résultat de mon test s’est avéré sans appel : j’avais contracté ce redoutable coronavirus qui se répandait à travers le monde, telle une traînée de poudre.

En vertu des exigences provinciales, chaque membre de ma maisonnée a dû ensuite se prêter au test. L’un d’eux a aussi reçu un diagnostic positif.

Le choc était palpable dans la famille. Nous n’avions pas d’autre choix que de nous résigner aux mesures de quarantaine et d’isolement alors requises pour éviter les contaminations.

L’espace a été réorganisé pour réduire nos contacts physiques au maximum, travailler, manger et passer notre temps libre chacun dans son coin.

La charge de travail a considérablement augmenté pour mon épouse. Elle avait maintenant plus de latitude que moi pour faire fonctionner la maisonnée.

Ça me faisait de la peine de ne pas pouvoir donner un coup de main et je n’avais qu’un espoir : autant que possible, sortir de cette maladie qui m’accablait et me fatiguait.

Les semaines qui ont suivi sont restées difficiles. Elles me donnaient l’impression d’une interminable vie de parias.

Mon corps supportait assez bien la fièvre et le mal de tête, mais j’étais impatient de briser l’isolement et de retrouver l’appétit et l’odorat que j’avais perdus. L’autre membre de la famille semblait s’en sortir mieux que moi.

Le temps a fait son travail sans que nous ayons besoin d’aller à l’hôpital ou de recevoir de traitement particulier.

La vie familiale quasi normale a repris après environ un mois. Je sentais néanmoins que la COVID-19 avait laissé des traces, notamment en renforçant en moi la tendance à m’inquiéter.

Un an plus tard, cette tendance persiste, même si j’ai reçu mes deux doses de vaccin.

Je me surprends souvent dans l'angoisse à chaque apparition de fièvre, d’un mal de tête, du nez qui coule. La question resurgit : serais-je à nouveau infecté par la COVID-19?

Je me pose cette question chaque fois que les études et les nouvelles sur la situation sanitaire rappellent que la pandémie déclarée depuis plus d’un an et demi n’a pas encore dit son dernier mot.

Les contaminations baissent et remontent. À répétition, les autorités alternent restrictions et allègements de ces mêmes mesures. Bref, la bête est encore là, prête à mordre à nouveau.

La meilleure attitude qui me parle dans ces conditions, c’est de rester aux aguets, tant que la pandémie ne sera pas déclarée terminée.