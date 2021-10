Fillette de Granby : deux autres enfants se trouvaient sur les lieux du drame

Virginie Cotton, une employée de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) qui est intervenue sur les lieux du drame le 29 avril 2019, est venue raconter à la cour le moment où elle et sa collègue ont pris en charge un jeune enfant et un adolescent. Au moment de quitter le bureau, elle savait déjà qu’une troisième personne avait dû être transportée d’urgence à l’hôpital.

Quand on arrive sur les lieux, il faut prendre l’enfant en charge, le sécuriser par une présence bienveillante et veiller à ses besoins de base , explique celle qui a occupé diverses fonctions à la DPJDirection de la protection de la jeunesse où elle travaille depuis maintenant 29 ans.

À leur arrivée, les enfants prenaient déjà place à bord d’une autopatrouille. L’un d’entre eux lui aurait d’ailleurs verbalisé quelque chose en lien avec les événements. Dans une situation du genre, l’intervenante doit protéger la preuve en prévision de l’enquête policière. Elle ne doit pas discuter des faits de la cause avec l’enfant.

Les enfants vont souvent verbaliser de façon spontanée. Ce qu’il dit n’est pas mal, c’est son besoin de le dire et c’est associé à son vécu. Il faut donc l’accueillir d’une façon bienveillante et ensuite, retourner rapidement vers ses besoins de base. Quand il verbalise, souvent, on dit : "Ah oui?" Et ensuite, on détourne… par exemple : "Veux-tu aller manger?"

Sa collègue, les deux enfants et elle se sont rendues au service à l’auto d’une chaîne de restauration rapide.

On leur a expliqué qu’on devrait ensuite aller au poste de police et qu’ils devraient fort probablement discuter avec des policiers.

Le repas a été consommé directement au poste de police où le plus jeune des enfants a reçu des peluches et des crayons pour lui permettre de s’occuper en attendant de rencontrer les policiers.

Les deux enfants sont restés au poste de police durant environ cinq heures.

Avant de partir, l’adolescent a demandé de revoir les policiers afin de leur mentionner un point très important qu’il avait oublié de dire lors de son précédent témoignage.

L’un des deux enfants a quitté le poste de police avec ses grands-parents; le second a été confié à une famille d’accueil. La séparation a été difficile à accepter pour le plus vieux, qui serait alors devenu émotif et anxieux de ne plus pouvoir veiller sur le plus jeune enfant.

Ce récit semble avoir ébranlé l’accusée qui, pour une rare fois, semblait émotive sur le banc des accusés.

Avant que la journée d’audience ne se conclut, l’enquêteur Carl Morin de la Sûreté du Québec a fait une brève apparition à la cour. Il a mis la table en prévision de lundi, moment où les jurés pourront entendre l’interrogatoire vidéo qu’il a réalisé avec l’adolescent.