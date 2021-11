Qui suis-je?

Originaire de Rouyn-Noranda, en Abitibi, j’ai une maîtrise en littérature. Je marche depuis plusieurs années, en Amérique et en Europe, dans le but de relier à pied mon lieu de naissance à Jérusalem, où je dois arriver avant mes 33 ans. Je suis membre du groupe de metal extrême Givre. Ancien reboiseur tout nouvellement enraciné, j’ai planté au-delà de 1 million d’arbres en carrière. Je participe fréquemment à des concours littéraires et travaille à terminer mon premier roman.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Les poèmes qui composent cette suite sont des explorations autour du thème de la sainteté au féminin. Série de portraits où figurent des religieuses broyées par le dogme catholique, Le cloître est un déambulatoire gothique où se balade un dieu pervers et peine-à-jouir, une galerie éclairée par les lueurs vacillantes de la mystique et traversée par le souffle bienfaisant du féminin sacré.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me passionne depuis quelque temps pour la littérature chrétienne, les hagiographies, commentaires bibliques, prières, cantiques, neuvaines, louanges, Prions en Église et autres vieilleries démodées. Les vies de saintes de la Contre-Réforme catholique sont parmi mes lectures favorites et m’ont largement inspiré les pièces qui composent Le cloître.

Les premières lignes

Louise du Néant

1639-1694



Je suis résolue de prendre le parti

De Dieu contre moi-même



J’ai pris pour devise :

Souffrir toujours et ne jamais jouir

N’avoir aucune consolation en cette vie



Le désir des mortifications s’augmente incessamment



Mon Dieu, mon amour, servez-vous de tous les membres de mon corps

Il faut se haïr et se punir impitoyablement



Le silence est le nœud de la perfection Une citation de :Extrait de Le cloître, de Jean-Lou David

