Près de 70 % des parents comptent faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans

Plus de deux tiers (69 %) des parents en Ontario déclarent que leurs enfants âgés de 5 à 11 ans obtiendront le vaccin contre la COVID-19 une fois que celui-ci sera approuvé par Santé Canada, selon un sondage de la firme Forum Research.

Seuls 11 % indiquent qu’ils refusent les doses pour leur progéniture, principalement par crainte d’un manque de recherche scientifique pour un vaccin qu’ils estiment trop récent et par crainte de potentiels effets secondaires.

Jeudi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a assuré que le vaccin contre la COVID-19 ne sera pas ajouté à la liste des vaccins exigés pour fréquenter l'école dans la province. Plus tôt dans la semaine, le premier ministre Doug Ford a affirmé qu'il poussait tout le monde à privilégier la vaccination, mais qu'il comprenait l'hésitation de certains parents.

70 % des personnes hésitantes ou incertaines déclarent que la vaccination de leurs enfants n’est pas souhaitable, car le reste de la famille est déjà immunisée. Cela pourrait s'expliquer par la croyance que l'immunité au sein de la famille fournira une protection suffisante pour les enfants , avance l’institut de sondage.

Par ailleurs, une majorité (64 %) des répondants estiment que le vaccin doit être obligatoire pour les enfants qui se rendent à l’école ou en garderie.

Dans ce résultat, la différence est saisissante entre les répondants qui comptent faire vacciner leurs petits (85 % pour la vaccination obligatoire) et ceux qui s’y opposent (qui sont à 100 % contre la mesure), tandis que les trois quarts des personnes hésitantes ou incertaines sont contre une telle politique.

Enfin, les enfants non vaccinés devraient poursuivre leur éducation en ligne, selon 65 % des parents qui comptent faire vacciner leurs enfants.

Méthodologie : les résultats proviennent d’un sondage en ligne assisté par ordinateur de Forum Research auprès de 1006 parents en Ontario ayant au moins un enfant âgé de 5 à 11 ans, recrutés à partir du Forum Poll Panel. Le sondage a été réalisé entre le 21 octobre et le 25 octobre 2021. Le Forum Poll Panel est un panel de Canadiens recrutés au hasard. Les résultats de son échantillon total sont exacts 19 fois sur 20 (+/- 3 points de pourcentage), tandis que les résultats de son sous-échantillon sont considérés comme moins précis. Le cas échéant, les données ont été pondérées statistiquement en fonction de l'âge, de la région et d'autres variables pour garantir que l'échantillon reflète la population réelle selon les dernières données du recensement.

Toronto lance son propre sondage pour les parents d’élèves

Vendredi, la médecin hygiéniste en chef de Toronto, la Dre Eileen de Villa, a demandé aux parents d’élèves inscrits dans les écoles du Conseil scolaire public de la Ville leur avis sur la vaccination des 5 à 11 ans à des fins de planification .

Un sondage en ligne leur est accessible jusqu’au 7 novembre.

La formule pour enfants du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est examinée par Santé Canada depuis plusieurs semaines. Celle-ci est trois fois plus faible que la dose administrée aux adultes et adolescents.

À l'heure actuelle, près de 88,1 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 84,3 % ont eu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.