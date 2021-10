Il appréhende un voleur en le suivant dans son taxi

Le chauffeur de taxi et ses passagers ont poursuivi l'assaillant, puis l’ont détenu en attendant l'arrivée de la police.

L'incident s’est déroulé vers minuit, le 25 septembre, quand le conducteur de taxi, Dale Greene, cherchait des passagers sur la rue Livingstone.

Le chauffeur a vu le voleur, un homme de 43 ans, jeter le livreur de pizza par terre et partir à toute vitesse dans sa voiture de livraison.

J’ai vu l’homme par terre qui nous disait, "J’ai besoin d’aide. Il vient de voler ma voiture" raconte Dale Greene, chauffeur de la compagnie Jiffy Cabs.

Quatre clients déjà à bord

Dale Greene voulait poursuivre le voleur, mais il y avait un problème : quatre clients, des étudiants qui voulaient aller danser dans le centre-ville, venaient d’embarquer.

Je leur ai dit, "Est-ce que ça vous dérange si on fait un petit détour?" , raconte Dale Greene. Ils m’ont répondu, "Aucun problème, aucun problème. C’est plus intéressant de toute façon!"

Le livreur de pizza est monté à bord et la poursuite automobile s’est amorcée. Dale Greene souligne que malgré cette surcharge de passagers, il roulait en toute sécurité.

Ce n’était pas une poursuite à haute vitesse [...] De toute façon, il y avait une affiche sur le toit de la voiture, donc il était facile de la suivre. Une citation de :Dale Greene, chauffeur de taxi

Si tu veux récupérer ta voiture, c’est le moment

Au cours des 20 prochaines minutes, le taxi a sillonné le centre-ville. Pendant ce temps, Dale Greene a appelé la police pour expliquer la situation.

La policière n’arrêtait pas de me mettre sur pause. Je lui disais, "C’est une situation d’urgence, il faut que la police vienne tout de suite!" indique-t-il, en ajoutant qu’il a dû expliquer à plusieurs reprises que le voleur avait volé une voiture et non une pizza.

Le voleur a enfin stationné la voiture de livraison près de la rue Béothuk dans le quartier Mundy Pond.

J’ai dit au gars, "Si tu veux récupérer ta voiture, c’est le moment" , raconte-t-il. Moi et les cinq autres gars, nous sommes sortis de mon taxi et on a entouré la voiture de Domino's.

Poursuite à pied

Dale Greene et ses passagers ont réussi à faire sortir le voleur de la voiture volée. Mais il s’est échappé.

Nous avons tous commencé à courir. Moi, j’ai 59 ans, j’étais devant les autres gars, qui sont dans leur vingtaine , explique-t-il.

Après une brève poursuite à pied, Dale Greene a rattrapé le voleur, qui a par la suite été détenu par un agent de la Force constabulaire royale.

J’étais chanceux, personne n’a été blessé, le gars de Domino a gardé sa voiture , raconte-t-il, en ajoutant qu'il est soulagé que personne n'a été blessé. Le policier m’a dit, "Tu as bien fait, mais tu as a été chanceux".

Un porte-parole de la police confirme que l’assaillant, un homme âgé de 43 ans, a été détenu et a comparu en Cour provinciale le lendemain.