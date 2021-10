Dans le cadre des élections municipales, la cheffe d’antenne du Téléjournal Mauricie-Centre-du Québec, Sophie Bernier, s’est entretenue avec des candidats à la mairie de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque. C’est maintenant au tour de Luc Trudel et Michels Angers, candidats à la mairie de Shawinigan, de répondre aux questions et de faire connaître leur vision à leur électorat.