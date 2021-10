Le service d’urgence de l’Hôpital de Sackville fermé le soir et la nuit

Le Réseau de santé Horizon annonce que les soins d’urgence ne seront pas offerts le soir et la nuit à l’Hôpital mémorial de Sackville. Le manque de personnel est en cause.

Par communiqué, les autorités indiquent que les nouvelles heures d’ouverture du service d’urgence sont du lundi au dimanche, de 8 h à 16 h.

Le réseau ajoute que les patients qui ont besoin de soins médicaux urgents en dehors de cet horaire sont priés de se rendre à un autre hôpital.

Ce changement temporaire aux heures de service est nécessaire pour qu’Horizon puisse continuer à fournir des soins sûrs et de qualité à ses patients et clients , peut-on lire dans le communiqué.

Selon les autorités, une pénurie de médecins et de personnel infirmier justifie une fois de plus cette décision.

Le service d’urgence de cet hôpital a fermé ses portes à plusieurs reprises dans les trois derniers mois.

Dans le communiqué, le Réseau affirme maintenir « son engagement à garder l’Hôpital mémorial de Sackville ouvert et continue de recruter activement des médecins et des infirmières et infirmiers immatriculés dans la région de Sackville ».