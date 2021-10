La sorcellerie existe bel et bien au Québec. Seulement, comme nous montrent des reportages tirés de nos archives des années 90 et 2000, les sorciers et sorcières ne se cachent plus au fin fond des bois depuis bien longtemps.

Venue du fond des âges, la sorcellerie exerce toujours sur chacun une curiosité ou sinon un attrait bien légitime.

Contrairement à certains mythes entretenus jusqu’à aujourd’hui, les sorciers et sorcières rencontrés par des journalistes de Radio-Canada ne jettent pas de mauvais sorts, mais n’agissent bien souvent que pour le bien d’autrui.

Plus, 30 octobre 1990

Notre reporter Isabelle Maréchal a déniché de vrais sorciers et sorcières , annonce l’animatrice Michèle Viroly à l’émission d’information Plus du 30 octobre 1990.

Dans son reportage, la journaliste nous présente quelques Montréalais qui ont intégré la sorcellerie dans leur mode de vie.

La pratique de la sorcellerie, c'est de retrouver la sagesse dans la simplicité , exprime le sorcier Serge Lebel qui participe fréquemment à des cérémonies rituelles avec les quelque 200 sorciers de la région métropolitaine.

La sorcellerie est une tradition paysanne d'origine celtique qui remonte à plus de 4000 ans, nous explique la journaliste. Ceux qui la pratiquent croient aux divinités de la nature, à commencer par la déesse mère qui contrôle les quatre éléments : l'eau, l'air, la terre et le feu.

Le Satan des chrétiens, on n'y croit pas , précise Serge Lebel. Il s’agirait plutôt d’une invention de l’Église chrétienne pour persécuter les sorcières depuis le Moyen Âge.

La sorcellerie est un art et une science, constate sur le terrain la reporter Isabelle Maréchal. L’art d'invoquer les divinités et la science de conjuguer leurs énergies aux forces de la nature.

Second regard, 1er mars 1998

Le 1er mars 1998, l’équipe de l’émission Second regard s’intéresse à son tour à ceux qu’on a nommé païens, druides, sorciers ou sorcières wicca à travers le temps.

Ils ont quitté leurs balais, prennent le métro comme tout le monde. On les appelle païens ou néo-païens et on les retrouve dans toutes les professions , lance d’entrée de jeu le journaliste Gilles-Claude Thériault.

Dans le reportage qu’il signe avec la réalisatrice Carole-Anne Petit, il insiste pour montrer que les sorciers et sorcières vivent dans la société, et non pas en marge comme on pourrait le croire.

Je suis un peu madame tout le monde , explique Constance, technicienne de laboratoire à l’Université McGill. Votre voisin pourrait bien être une sorcière et vous ne le sauriez pas!

Être sorcière, c'est plutôt un état d'esprit, ce n'est pas quelque chose de diabolique , précise Geneviève qui travaille comme garde de sécurité et s’adonne à la magie blanche dans ses temps libres.

On travaille dans le sens des aiguilles d'une montre : l'axe de l'est, sud, ouest, nord, tout le temps. Ça c'est commun d'à peu près tout le monde qui fait de la sorcellerie. Une citation de :Le sorcier Alex Del Busso

Dans les rituels privés ou en petits groupes auxquels Gilles-Claude Thériault et Carole-Anne Petit assistent, les sorciers et sorcières peuvent directement connecter avec le divin. Ils cherchent ainsi à influencer le cours de leur vie et peut-être, dans un deuxième temps, celui des autres.

Les sorciers et sorcières que nous avons rencontrés se sentent libres de faire ce qu'ils veulent pourvu qu'ils ne fassent de mal à personne , observe le journaliste de Second regard.

Le Téléjournal/Montréal, 29 octobre 2004

Il y a environ 21 000 sorcières au Canada, dont 1300 au Québec, dénombre l’animatrice Pascale Nadeau au Téléjournal/Montréal du 29 octobre 2004.

Ils pratiquent la magie blanche et vénèrent la nature. Une citation de :L'animatrice Pascale Nadeau

Le journaliste Jean-Sébastien Cloutier va à la rencontre de certains visages familiers des précédents reportages sur cette communauté.

Pierre et Andrée pratiquent notamment la wicca depuis vingt ans, en parallèle à leur emploi dans le domaine de la santé.

À ceux qui voient dans leurs rituels une mascarade, la sorcière répond qu’il peut sembler encore plus étrange pour certains d'observer des centaines de personnes rassemblées dans une église pour prier par l’entremise d’un prêtre.

C’est notre façon de célébrer la nature et d’exprimer notre foi, soutient-elle.

Jean-Sébastien Cloutier visite aussi une boutique de magie, lieu de prédilection pour entrer dans le monde mystérieux de la sorcellerie.

On y trouve des livres, des herbes, des chandelles, de l’encens et toute sorte d’accessoires qui permettent de préparer des envoûtements ou de s’exercer à la divination.

Fabiola Metellus, qui enseigne la sorcellerie, explique au journaliste que les rituels et sortilèges sont souvent bien simples et nécessitent peu d’éléments. Comme résultat, ils pourront bien simplement apaiser ceux qui les pratiquent.

La sorcellerie attire plus particulièrement l’attention à l’approche de la fête d’Halloween. Si elle continue par ailleurs à gagner des adeptes jusqu’à de nos jours, c’est notamment parce qu’elle permet trouver une spiritualité sans un encadrement trop rigide, peut-on conclure de ce dernier reportage.