Un employé gouvernemental congédié pour avoir tenu des propos racistes

L’employé en question a échangé des messages sur l’application Snapchat avec un ami. Celui-ci a indiqué que la députée Angela Simmonds ne savait pas de quoi elle parlait et qu'elle utilisait rapidement la carte raciale .

Tim Houston a tenu à rencontrer la députée Simmonds et le chef du Parti libéral Iain Rankin peu de temps après avoir été mis au courant de l’incident.

Le premier ministre voulait m’informer qu’il y avait eu des propos racistes, inappropriés et désobligeants à mon égard sur les médias sociaux par un de ses employés , affirme la députée. Elle ajoute que le premier ministre lui a dit que ces propos étaient inacceptables et les actions de l’employé ne seront pas tolérées au sein de son gouvernement.

Anglea Simmonds espère que quelque chose de positif ressortira de cette situation. Elle veut que les gens réalisent les conséquences de tels propos sur les individus, en particulier lorsque nous servons le public .

Je ne peux pas venir à l’Assemblée législative, en tant que femme noire, faire mon travail adéquatement dans un endroit où je ne me sens pas en sécurité, et que chaque fois que je mets de l’avant une problématique importante, cela devient simplement à propos d’une femme noire qui ne sait pas de quoi elle parle , soutient la députée.

Angela Simmonds ajoute que cette situation est assez troublante, d’autant plus qu’elle a participé à des réunions avec l’employé en question, en tant que critique libérale en matière de justice.

Tolérance zéro pour ce type de comportement

C’est tolérance zéro pour tout type de comportement inapproprié , a déclaré le premier ministre. Il affirme être prêt à travailler fort pour lutter contre le racisme. Je veux m’assurer que les gens sachent qu’il n’y a aucune place pour le racisme dans notre société .

Le premier ministre néo-écosssais Tim Houston (archives). Photo : CBC / Robert Short

Les libéraux ont présenté un projet de loi visant à créer des stratégies et un plan d’action pour éliminer le racisme et toute forme de haine dans les ministères du gouvernement et les sociétés d’État. Ce projet comprend des définitions de ce qui est considéré comme du racisme et de la haine.

Selon la députée libérale Angela Simmonds, l’adoption du projet de loi permettrait d’aller de l’avant et de lancer un message clair : nous avons été entendus et nous sommes importants .

D’après les informations de CBC