Un an après sa démission, l’ancien maire de Pierreville toujours victime d’intimidation

J’ai contacté un avocat qui regarde cela. L’étude qui en est faite... c’est à la limite de l’atteinte à la réputation. Le message que je vais passer, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose , explique Éric Deschesneaux, en entrevue à l’émission Toujours le matin, tout en soulignant que des poursuites pourraient être entreprises.

L’ancien élu a remis sa démission le 15 novembre 2020 et a quitté ses fonctions à la mairie le 1er décembre la même année. Son départ n’a pas apaisé ses détracteurs. Là, c’est parti de plus belle! , indique-t-il.

Ce sont des citoyens, des amis, de la famille qui lui acheminent des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux. Éric Deschesneaux les conserve sans en faire la lecture pour se préserver des commentaires haineux.

Dans toute forme de politique, provinciale, municipale et fédérale, il y a des humains en arrière de ça, il y a des émotions. On est des êtres d’émotions. Et, même si on dit que ça ne nous affecte pas...On veut être téflon, c’est impossible. Une citation de :Éric Deschesneaux, ancien maire de Pierreville

Les médias sociaux : un monstre à apprivoiser

L’ancien maire insiste. Son initiative de créer une page Facebook pour partager l’actualité municipale alors qu’il était en poste n’a pas été la source du problème, selon lui. Parce que je crois que c’est une belle vitrine et les médias sociaux font maintenant partie intégrante de la politique. Mais, Éric Deschesneaux indique que l’outil, encore nouveau, est « un monstre que l’on doit apprivoiser ».

Il partage son histoire et tient à donner un avertissement aux candidats à la présente élection. Oui, utilisez les médias sociaux, mais ne gérez pas vous-même votre page. C’est l’erreur que moi j’ai faite, de gérer moi-même. Ça fait que tous les commentaires haineux ou dégradants, c’est moi-même qui les voyais le soir.

Par ailleurs, l’ancien élu mentionne que ses discussions passées avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest n’ont pas été vaines. Selon lui, le projet de loi 49 du gouvernement du Québec, sur l’éthique et la déontologie en matière municipale est un pas dans la bonne direction pour assainir le milieu politique.

Chaque élu municipal, même ceux qui renouvellent leur mandat, sera dans l’obligation de suivre une formation et de faire connaître son code d’éthique et de déontologie.

Si on peut faire des campagnes de cette façon, en dénigrant pratiquement, avec atteinte à la réputation d’individus, quelle image donne-t-on? Ça veut dire qu’on donne le droit aussi à la population de faire la même chose.

Selon lui, il reste encore du travail à faire pour que les élus ne soient plus pris pour cibles.