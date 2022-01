Deux octogénaires maîtres d’œuvre d’un centre des sciences

D’une reproduction d’une mine à ciel ouvert au décor d’un train électrique, les deux octogénaires ont tout fabriqué à partir de matières premières.

C’est aussi beau que quelque chose qu’on aurait fait faire professionnellement, vante Lorraine Cantin, la présidente de Science Timmins.

Ce centre national d’exposition est situé dans le sous-sol d’une résidence âgée, le St-Mary’s Garden, où Claude Coderre et Gérald Desjardins demeurent. Deux fois par jour, les deux hommes sautent dans l’ascenseur pour se diriger vers l’atelier.

Pendant la pandémie, l'atelier était fermé. Gérald a construit ce casse-tête qu'il montre fièrement à son ami Claude Coderre. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Bénévolement, ils passent leur temps sur la scie sauteuse ou la ponceuse afin de se garder jeunes et sains d’esprit.

Si ce n’était pas de ces affaires-là, on se serait peut-être plus icitte aujourd’hui, relate Gérald Desjardins.

Je m’en viens icitte pis ça m’aide, ajoute son comparse Claude Coderre dans le plus beau des jargons canadiens-français.

Claude façonne le bois comme personne tandis que Gérald développe des circuits électriques qui serviront à mieux comprendre la science. Ils ont l'entière confiance de la direction afin de développer des projets à leur image.

Quand on prend notre retraite, on a un petit peu l’impression que tout ce qu’on a fait pendant nos années de travail, ça a moins de valeur maintenant. Donc, quand des gens à la retraite peuvent s’impliquer et produire quelque chose de valeur, ça améliore leur santé mentale et physique, image Lorraine Cantin.

Après dix ans d’implication, Claude Coderre et Gérald Desjardins ont aujourd’hui leur nom sur l’atelier de bois de Science Timmins.

L'atelier Coderre-Desjardins en hommage à deux grands bénévoles de Science Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot